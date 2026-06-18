El gobernador Newsom acusa a Trump de ordenar investigarle por motivos políticos: "Buscan un delito puerta por puerta"

Desde el segundo mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha abierto investigaciones y presentado cargos contra varios enemigos políticos y funcionarios críticos con su administración.

Newsom denuncia que agentes federales han interrogado a familiares, amigos y exempleados, calificando la pesquisa de "venganza personal" impulsada por la rivalidad política con Trump.

La investigación, iniciada en 2025, se centra en una ONG cofundada por Jennifer Siebel Newsom y en donaciones recibidas de entidades con contratos estatales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusa a Donald Trump de ordenar una investigación federal contra él y su esposa por motivos políticos, vinculándolo a sus aspiraciones presidenciales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusa al presidente Donald Trump de ordenar al Departamento de Justicia una investigación prospectiva ('fishing expedition') contra su esposa y contra él. Asegura que están indagando en su entorno no porque existan indicios de delito, sino a la caza de cualquier falta que puedan imputarles.

"Donald Trump no solo me persigue por mis tuits ofensivos", declaró Newsom en un video publicado en su cuenta de X, desde la que ataca frecuentemente con sarcasmo y acidez al presidente de EEUU. "Me persigue porque estoy considerando presentarme como candidato a la Presidencia".

Según ha sabido la agencia Reuters, investigadores federales en Sacramento, California, han estado llevando a cabo pesquisas relacionadas con el gobernador y su esposa, Jennifer Siebel Newsom. Las investigaciones se originaron en 2025 y según fuentes no han sido ordenadas desde Washington, sino desde California.

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime - they are simply trying to find one.



He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

Newsom es considerado como uno de los favoritos para la nominación presidencial demócrata de 2028. Dado que la limitación a dos mandatos le impide volver a presentarse como gobernador, se ha dejado querer como líder nacional enfrentándose a las políticas de Trump e incluso parodiando su estilo grandilocuente.

Aunque todavía no ha confirmado que se postulará como candidato a la Casa Blanca, no oculta sus intenciones. "Estaría mintiendo si dijera que no lo estoy considerando", declaró a la prensa.

La investigación sobre la esposa del gobernador está relacionada con su declaración de impuestos, apunta Reuters. Concretamente, con una ONG cofundada por Siebel Newsom para promover la igualdad de género.

Esta organización sin fin de lucro, California Partners Project, ha recibido donaciones de algunas entidades que reciben contratos del estado de California. El propio Gavin Newsom ha recaudado más de 4 millones de dólares en donaciones para el grupo desde 2020.

"Venganza personal"

Newsom reveló en su video que agentes federales han estado indagando "puerta por puerta" en los últimos días, interrogando a miembros de su familia, amigos y exempleados para obtener registros y revisar documentos archivados.

Las investigaciones en torno a Newsom se han multiplicado desde que Todd Blanche asumió el cargo de fiscal general interino en sustitución de Pam Bondi, señaló el gobernador.

En el vídeo, Newsom interpela a Trump: "Puedes reclamar mis registros judiciales. Puedes investigarme. Puedes acosarme. Pon mi nombre en todas y cada una de las listas de enemigos que tengas, pero deja a mi esposa y a mi familia fuera de tu venganza personal".

Newsom y Trump son viejos enemigos. Ambos han chocado sobre asuntos fundamentales como el cambio climático, los oleoductos y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el estado el verano pasado por órdenes de Washington como presunta medida de seguridad y contra la inmigración.

El año pasado, Trump dijo que apoyaría el arresto de Newsom por su presunta obstrucción de la aplicación de las leyes de inmigración en California. En noviembre, los fiscales federales presentaron cargos contra la exjefa de gabinete de Newsom por actos cometidos antes de trabajar para él. Ella se declaró culpable en mayo de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico.

My office is demanding the Trump Administration release any and all records on the Trump DOJ’s politically motivated, baseless fishing expedition.



The American people deserve to know who ordered this abuse of power and how far it goes. pic.twitter.com/9zzT6DW1aX — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 16, 2026

Desde que arrancó el segundo mandato de Trump, su Departamento de Justicia ha presentado cargos penales contra varios de sus enemigos políticos. Estos incluyen al exdirector del FBI, James Comey; la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James; y el exasesor de seguridad nacional, John Bolton.

El departamento también ha abierto investigaciones contra funcionarios estadounidenses que concluyeron que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016 para impulsar la primera campaña de Trump. También contra legisladores demócratas que instaron al personal militar estadounidense a rechazar órdenes ilegales.

Donantes y grupos de recaudación de fondos de tendencia liberal han sido también objeto de pesquisas. Un recuento de Reuters publicado en noviembre de 2025 reveló que al menos 470 personas, organizaciones e instituciones habían sido objeto de represalias por parte de la administración desde el inicio del segundo mandato de Trump.