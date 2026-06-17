Trump confirma que el acuerdo de paz permite a Irán acceder a un fondo de 300.000M, pero "sólo si hacen las cosas bien"

Las claves

Las claves Generado con IA Trump defiende el acuerdo de paz con Irán, que permite a Teherán acceder a un fondo de 300.000 millones de dólares para su reconstrucción, pero solo si cumple ciertas condiciones. El acuerdo prevé el levantamiento progresivo de sanciones y la liberación de activos congelados, condicionado a que Irán y EE.UU. lleguen a un acuerdo final en 60 días. Trump advierte que si Irán no cumple el pacto, EE.UU. podría reanudar los bombardeos, y recalca que el fondo solo estará disponible si Irán “se comporta”. El memorando también incluye la promesa de Irán de no producir armas nucleares y aborda el futuro de su material nuclear durante los próximos 60 días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este miércoles en defensa del acuerdo de paz alcanzado con Irán, cuyo contenido, adelantado en exclusiva por la agencia Bloomberg y el canal de televisión Al-Arabiya, constata su incapacidad para alcanzar los objetivos declarados de la guerra. "Lo único que no quería ver era una catástrofe económica", se justificó en la rueda de prensa posterior a la cumbre del G7 en Évian. "Además, nos quedaríamos sin reservas [de petróleo] en unas cuatro semanas", añadió.

Trump había insistido esta misma mañana durante su encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, que el acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz era "un memorando de entendimiento, pero es uno muy sólido". No tardó, sin embargo, en reproducir sus amenazas contra Irán: "Si no se completa en 60 días, no pasa nada. Volvemos a los bombardeos… podríamos tener que hacerlo".

Trump confesó que el Pentágono llegó a lanzar "200 millones de dólares en bombas" sobre Irán durante los dos últimos días de la guerra y cargó contra "la gente estúpida" que le pide seguir "tirando bombas". También desacreditó el acuerdo nuclear con Teherán firmado durante la presidencia de Barack Obama, conocido por sus siglas como el JCPOA, para ensalzar los términos de su propio arreglo, que permite a Irán acceder a un fondo de 300.000 millones de dólares para su reconstrucción.

"No estamos poniendo dinero", explicó Trump sobre esta cuestión. "Sólo si hacen las cosas bien… Recuerden esto también cuando se habla de miles de millones de dólares: han tenido daños por valor de más de un billón de dólares". Según sus cálculos, los iraníes tienen "un largo camino por delante" para recuperarse de la guerra. "Tardarán entre 15 y 20 años en reconstruir lo que tienen ahora mismo. Así que tienen que comportarse. Si no se comportan, volverán a ser atacados", recalcó.

Escoltado por sus secretarios de Comercio, Estado y Tesoro, Trump volvió a exhibir en público sus diferencias con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Creo que Israel podría actuar mejor en lo que respecta a Hezbolá", apuntó. "No estoy diciendo que no deban protegerse. Lo que digo es que, cuando dos drones son derribados en el desierto y caen sin causar daño, no hace falta derribar edificios en Beirut. Podrían comportarse mejor".

14 puntos

Trump evitó entrar en todo momento en los detalles del memorando de entendimiento, que decreta "el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano", y la creación de "un plan integral" para "la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación mínima de 300.000 millones de dólares".

En el documento firmado "digitalmente" el domingo, la Administración Trump también acordó "poner fin, conforme a un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, a todos los tipos de sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán", así como liberar y poner "plenamente" a disposición de Irán "los fondos y activos congelados o restringidos" siempre y cuando las partes alcancen un acuerdo final dentro de 60 días.

Una vez firmado el memorando de entendimiento, las partes dispondrán de un plazo de 60 días para cerrar un acuerdo más amplio, que deberá ser aprobado "mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", y el Departamento del Tesoro permitirá exportar a Irán crudo, productos petroquímicos y sus derivados, "así como para todos los servicios relacionados, incluidos los servicios bancarios, de seguros, transporte y otros similares".

"Cualquier alivio que reciban bajo este acuerdo tendrán que obtenerlo por mérito. Y no será por nuestra parte. No tenemos que darles nada. Pero algunas personas podrían querer invertir… puede que sus vecinos les ayuden un poco. No lo sé", deslizó Trump, que obtiene a cambio la vaga promesa de que Irán "nunca producirá armas nucleares".

El régimen iraní también se comprometió a abordar durante los próximos 60 días "el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones relacionadas con el ámbito nuclear que ambas partes acuerden, incluidas las necesidades nucleares de Irán".

Trump había adelantado a través de una publicación en Truth Social que, después de comparecer ante la prensa, pondría rumbo a Versalles "para una cena con líderes franceses y otros líderes europeos" antes de regresar a Washington. Confirmaba, así, su ausencia de la ceremonia de firma del acuerdo, que tendrá lugar en el lujoso resort de montaña de Bürgenstock, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.