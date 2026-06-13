Trump oculta su última derrota: el Centro Kennedy recupera su nombre y destierra el del actual inquilino de la Casa Blanca

Trabajadores levantan una lona para preparar la retirada de las letras de la fachada del Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, tras la orden de un juez federal de eliminar el nombre del presidente estadounidense Donald Trump de la institución, en Washington. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Centro Kennedy en Washington ha recuperado su nombre original tras retirar el de Donald Trump de su fachada. La eliminación del nombre de Trump fue ordenada por una resolución judicial, ya que solo el Congreso puede modificar el nombre del centro. La operación para quitar las letras se realizó de noche y fue seguida en directo por numerosas personas a través de internet. La decisión de renombrar el centro provocó protestas, boicots de artistas y un recurso de apelación por parte de la junta directiva afín a Trump.

Nueva derrota para Trump. Entre la vorágine en la que EEUU está sumida, ante todo dirigida por su presidente, Donald Trump, parece mentira que puedan haber noticias que perturben a la Casa Blanca más allá de las negociaciones con Irán.

Pero Trump tiene muchos más frentes abiertos. Aunque no todos de vida o muerte. Del viernes al sábado, en plena noche cuando solo los más curiosos podían percatarse de lo que estaba sucediendo, varios trabajadores retiraban un nombre de uno de los edificios más emblemáticos de los EEUU.

El más conocido como el Centro Kennedy en Washington, que desde hace unos meses pasó a llamarse Centro Trump Kennedy, ha vuelto a su nombre original.

Aun así, todavía no se ha podido comprobar su vuelta, puesto que una lona está ocultando el cambio.

La operación se hizo durante la noche, pero el evento era tan significativo y simbólico, que una multitud de personas lo siguieron en Internet a través de las redes sociales.

Pero no fue una cuestión social lo que llevó a retirarlo. Fue una cuestión de justicia.

Por el cumplimiento de una resolución judicial que le obligaba a hacerlo, el Centro Kennedy retiró este viernes el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la fachada del edificio de Washington.

La decisión del cambio la tomó en diciembre el propio Trump, para que se rebautizara el edificio como The Donald J. Trump and the Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Algo que no gustó a todos, lo que provocó varias protestas ante el edificio. Sin embargo, el cambio que no ha durado mucho.



Un juez consideró el pasado 29 de mayo que la junta directiva del Centro Kennedy, formada por afines a Trump, no tenía capacidad para cambiar el nombre de la institución, ya que fue el Congreso quien fijó su denominación y, por tanto, el único que tiene potestad para modificarlo.



El magistrado, que dio un plazo de dos semanas para la retirada del nombre de Trump, señaló que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre, basado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución.

A pesar del plazo que se dio, las tareas para retirarlo no se dieron hasta este viernes, aunque el centro retiró el nombre de su web este lunes. En la fachada, tenían que quitar 18 letras que decían: "The Donald J. Trump and". Y aunque era una tarea sencilla, se hizo contra reloj.

Alrededor de las 16:00 de la tarde, una fuerte tormenta primaveral dificultó la tarea de los cinco trabajadores, quienes tuvieron que parar sus tareas por motivos de seguridad. Cuando ya caía la noche, a eso de las 22:00, lo retomaron. Pero a pesar de ello, eran muchos quienes seguían conectados a la pantalla.

El enfado de Trump

Pero la molestia no se tradujo solo en protestas en la calle. Desde febrero de 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones en este teatro.

El boicot comenzó después de que el presidente destituyera a los principales directivos del centro por miembros del Partido Republicano o cercanos al movimiento MAGA (siglas de "Hacer Grande a EE.UU. de Nuevo").

A pesar de las peticiones y de la fecha tan cercana al final del plazo, hubo contraataque. La Junta del Centro Kennedy presentó este jueves por la noche un recurso "in extremis" para evitar retirar el nombre de Trump de la fachada de su emblemático edificio de la capital.

Los abogados del centro cultural presentaron un recurso de apelación solicitando al juez una suspensión de la ejecución de la sentencia.



La resolución del magistrado incluía también el bloqueo del cierre del Centro Kennedy durante dos años para realizar obras de remodelación, a partir del próximo 4 de julio, y la junta también ha recurrido esta decisión.



Trump, por su parte, reaccionó al fallo de hace dos semanas que ordenaba retirar su nombre con dureza y aseguró que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de preferir que el centro cultural "muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos".