Bill Gates revela al Congreso de EEUU que Epstein le chantajeó: "Supo que yo había sido infiel y quiso usarlo para presionarme"

Las claves

Las claves Generado con IA Bill Gates declaró ante el Congreso de EEUU que Jeffrey Epstein intentó chantajearle usando información sobre sus infidelidades para presionarle. Gates admitió que su relación con Epstein fue un error y que el magnate buscaba legitimarse a través de vínculos con personas influyentes. Documentos del caso Epstein revelan contactos frecuentes entre ambos, así como reuniones con empleados de la Fundación Gates, aunque niegan haber compartido fondos. Encuestas reflejan un fuerte descontento ciudadano con la actuación del Gobierno de Trump sobre el caso Epstein y la percepción de impunidad para los poderosos.

El multimillonario Bill Gates, fundador del gigante de la informática Microsoft, ha sido la última personalidad destacada en comparecer frente a la comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el 'caso Epstein'. Lo ha hecho a petición propia, "agradeciendo" la oportunidad de explicar su relación.

En la declaración, que ha colgado en paralelo en su página web, asegura que Jeffrey Epstein, el magnate condenado por pedofilia y explotación sexual, trató de "usarle" para legitimar su imagen. Cuando no lo consiguió, revela, usó información sobre las relaciones extramatrimoniales de Gates para tratar de presionarle.

El congresista republicano James Comer, que lidera la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, lo incluyó entre los comparecientes después de que su nombre apareciera en múltiples ocasiones en los documentos de la investigación.

Gates manifestaba a su llegada al Capitolio de EEUU que esperaba que su testimonio resulte "útil" para la labor del comité y contribuyera a "la importante labor de buscar justicia para las víctimas".

La comparecencia ha tenido lugar a puerta cerrada como en otras ocasiones. "Nunca debí haberme reunido con Jeffrey Epstein", declaró Gates. "A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, no habría justificado asociarme con él".

Sin embargo, los documentos del 'caso Epstein' han revelado que su relación era cercana. Los indicios incluyen anotaciones de agenda con citas de ambos, intercambios de correos electrónicos sobre sus proyectos filantrópicos, y fotografías de Gates en eventos organizados por Epstein.

El origen de la relación profesional entre ambos se remonta a 2011, tres años después de que Epstein se declarase culpable de pagar a una menor de edad para tener relaciones sexuales. Según los documentos del caso, Gates continuó tratando con él hasta 2014.

En julio de 2019, Jeffrey Epstein fue imputado por tráfico sexual de menores. El Departamento de Justicia de EEUU argumentó que el financiero había creado una gran red de explotación entre 2002 y 2005 en la que niñas, algunas de solamente 14 años de edad, eran ofrecidas a sus socios y amistades para ser víctimas de abusos sexuales.

Como presidente de la Fundación Gates, Bill Gates ha asegurado que desconocía los antecedentes criminales de Epstein cuando contactó con él. Sin embargo, ha admitido que demostró "escaso juicio" al acercarse a él.

"Fue un gran error. Fui un necio al frecuentar su compañía. Me arrepiento de cada minuto que pasamos juntos. Soy una de las muchas personas que lamentan haberle conocido", ha declarado públicamente. Varias fotografías le muestran usando el avión que Epstein ponía a disposición de sus contactos, y abrazándose cordialmente con el financiero.

La Fundación Gates ha confirmado que algunos de sus trabajadores se reunieron con Epstein para tratar proyectos filantrópicos, ya que les ofreció su capacidad para "movilizar recursos significativos en apoyo de la salud global". Sin embargo, nunca llegaron a crear un fondo común para beneficencia ni a intercambiar dinero.

El director general de la Fundación, Mark Suzman, encargó este mismo mes de marzo una auditoría externa para analizar los vínculos de la organización con Epstein.

En un aspecto más personal, el nombre de Epstein también aparece en los documentos del divorcio entre Melinda Gates, cofundadora de la Fundación, y su ahora exmarido Bill. La relación entre ambos hombres había provocado "tensión" en el matrimonio.

Los 'papeles de Epstein' incluyen indicios escabrosos, sugiriendo que Gates aprovechó la red para mantener relaciones extramatrimoniales. Según algunos correos, llegó a contraer una enfermedad de transmisión sexual y pidió consejo a su amigo sobre cómo suministrar antibióticos a Melinda en secreto para tratarla sin revelarle la infidelidad.

Gates también aborda estas insinuaciones. "Epstein tuvo conocimiento de que yo había sido infiel, lo que no tiene nada que ver con nuestras interacciones, pero resultó doloroso para nuestra familia. Trató de usar la información que tenía, más otras mentiras que añadió, para presionarme y tratar de volver a conectar conmigo, sin conseguirlo".

"Ahora veo que él trataba de construir una imagen de legitimidad a su alrededor, valiéndose de sus contactos con personas influyentes y respetables para evitar las investigaciones e intentar rehabilitar su reputación", indicó.

Golpe a la popularidad de Trump

Pese a la insistencia por desligarse del 'caso Epstein', los estadounidenses valoran unánimemente de forma negativa la actuación de Donald Trump. La encuesta Reuters/Ipsos revela que incluso ocho de cada diez votantes republicanos consideran que su presidente no ha hecho lo suficiente para llevar a los implicados ante la Justicia.

Únicamente un 10% de los encuestados se considera satisfecho con los esfuerzos de la administración Trump para juzgar a las personas involucradas en la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein, y solo uno de cada cinco cree que se está actuando contra los señalados por los documentos.

Así, para hasta un 84% de los participantes de la encuesta -que engloba a republicanos, demócratas e independientes-, el 'caso Epstein' ha demostrado que las personas ricas y poderosas no pagan por sus crímenes en EEUU. Y cerca de un 75% sospecha que su Gobierno está ocultando información comprometida sobre esta investigación.

El Departamento de Justicia trató de acallar las críticas el pasado mes de enero al publicar en un ejercicio de transparencia millones de documentos relacionados con el caso. Los nombres y las fotografías de personajes públicos involucrados, como Bill Gates y el propio Donald Trump, comenzaron a circular desde entonces.

Aunque varios empresarios que aparecen en los documentos han sido destituidos, no ha habido nuevas imputaciones. Y las presiones contra la administración Trump no han cesado, ya que mantiene todavía en secreto aproximadamente la mitad de todos los documentos que constituyen la investigación.