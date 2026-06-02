El fiasco del 250º aniversario de la fundación de EEUU: hasta los republicanos critican a Trump por adueñarse de la celebración

Republicanos y demócratas cuestionan el uso de fondos públicos y las iniciativas personalistas de Trump, que incluyen la presencia de su imagen en monumentos y billetes nacionales.

La mayoría de los artistas invitados al festival musical han rechazado participar, denunciando manipulación y la fuerte carga política del evento.

Importantes actos, como combates de la UFC y un desfile militar, coincidirán con el cumpleaños de Trump, lo que ha generado críticas incluso dentro del Partido Republicano.

El 250º aniversario de la fundación de EEUU se está viendo eclipsado por el protagonismo de Donald Trump, quien ha alineado las celebraciones con su figura y agenda política.

El presidente Donald Trump cumple 80 años el 14 de junio. Solo tres semanas después, Estados Unidos celebra el 250º aniversario de su existencia. Lo que podría haber sido la fiesta que une a los estadounidenses de cualquier tendencia va camino de convertirse en un fiasco que solo busca exaltar el 'trumpismo'.

Algunos de los actos más importantes se celebrarán el día del cumpleaños del presidente. Es el caso de los combates de la UFC en los que participa el campeón hispanogeorgiano Ilia Topuria o el desfile militar, que podría convertirse en el más caro de la historia de EEUU.

Hay signos de disgusto entre los congresistas y senadores republicanos que no apoyan el despliegue de recursos destinados a estas celebraciones. Se acercan las elecciones de medio término (midterms) y una parte cada vez más amplia de la población no está de acuerdo con la visión de que su país vive la 'era dorada' de su economía.

El estilo personalista de Trump ya alimenta reacciones dentro de su propio partido. Un ejemplo reciente fue el voto en contra de los senadores republicanos Bill Cassidy y John Cornyn a la creación del fondo 'antiinstrumentalización' de 1.800 millones de dólares para indemnizar a los que asaltaron el Capitolio en 2021.

La propuesta de creación surgió como una de las exigencias del presidente a cambio de retirar su demanda a la Agencia Tributaria. Trump reclamaba una indemnización de 10.000 millones por una filtración a la prensa en 2020 de sus datos fiscales.

Conflicto entre organizaciones

El Congreso de EEUU creó en 2016 una Comisión Oficial para organizar los actos de celebración del 250º aniversario de la Independencia. El 4 de julio de 2020, coincidiendo con la fiesta nacional, se presentó bajo el nombre América250. La organización, constituida al amparo de las Cámaras, "pretende animar a los estadounidenses de todas las tendencias a celebrar la fundación de la nación".

Está formado por diputados y senadores de los dos partidos, ciudadanos privados y representantes de organismos federales y agencias independientes. George y Laura Bush, así como Barack y Michelle Obama, son miembros honorarios del Comité.

Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump creó un grupo de trabajo para supervisar los actos de celebración del aniversario. Lo bautizó como Freedom250. Más tarde, nombraría a Keith Krach, exvicesecretario de Estado para Desarrollo Económico, como su director ejecutivo.

En teoría, ambas organizaciones se presentan como complementarias y orientadas a los mismos objetivos. En la práctica, mantienen una tensa relación de fricción política.

Donald Trump e Ilia Topuria se saludan en el acto de presentación del combate de la UFC que se celebrará en la Casa Blanca el 14 de junio. Kylie Cooper. Reuters.

La congresista demócrata Bonnie Watson Coleman, miembro de America250, declaró a The New York Times que el dinero de los contribuyentes podría destinarse a potenciar la iniciativa personalista del presidente. El congreso ha otorgado a America250 una cuarta parte de los fondos previstos.

La iniciativa de Trump se está apropiando del nombre del organismo oficial. En febrero, The New York Times denunció que una circular de la Casa Blanca enviada a los empleados de América250 indicaba que la marca Freedom250 sería la dominante en los actos conjuntos.

El gran fiasco

La cuestión apunta a convertirse al gran fiasco de las celebraciones. Uno de los actos estelares previstos para esos días es el festival de música que se ha de celebrar en la explanada del National Mall.

Allí se celebrará la Gran Feria Estatal Americana con demostraciones, eventos, conciertos y fuegos artificiales. Para las actuaciones, Freedom250 invitó a nueve artistas. Entre ellos, Martina McBride, The Commodores, C+C Music Factory, Vanilla Ice, Milli Vanilli y Young MC.

De los 9 invitados, 7 han anunciado que no asistirán. Denuncian que fueron convocados engañosamente. Cuando descubrieron que el acto tiene una fuerte orientación política, decidieron no participar.

Trump ha reaccionado de forma airada. Este domingo publicó un mensaje en Truth Social arremetiendo contra los artistas, a los que llama de "tercera fila" y "sobrepagados". Dice que su música es aburrida y que sería mejor cancelar los conciertos.

A cambio, amenaza con ser él mismo la actuación estelar. "El hombre que atrae a multitudes mucho mayores que Elvis en su mejor momento", escribió. "Y lo hace sin guitarra", añadió.

Crecen las críticas

Como dice el analista Stephen Collinson en CNN Politics, "Trump está cada vez más amenazado por un problema que ha creado él mismo". Se refiere a su irrefrenable necesidad de imponer su poder personal.

En lo fundamental, sigue sin encontrar una solución para la guerra de Irán. Algunos analistas aseguran que Teherán se encuentra ahora en una posición más fuerte que lo estaba hace poco más de tres meses.

La popularidad del presidente está en mínimos históricos. El fantasma del fracaso en las elecciones de medio término flota en el ambiente. Si no se corrige la situación pronto, hay un riesgo cierto de perder la mayoría en las dos Cámaras.

La guerra de Irán sigue siendo el asunto más importante con diferencia, pero no es el único que molesta a sus correligionarios. La lista de decisiones personalistas es muy larga.

Los senadores demócratas cuestionan el modelo de recaudación de donaciones privadas para las grandes obras y acontecimientos de Freedom250. Alertan de potenciales conflictos de interés o incluso de delitos de cohecho.

Los republicanos expresan su disidencia por omisión. El medio POLITICO consultó a más de 50 diputados y senadores republicanos: solo 7 de ellos confirmaron que irían al desfile del 14 de junio.

Está claro que Trump quiere embellecer la capital del Estado y dejar huella al estilo de algunos emperadores romanos. Mandó dorar las estatuas próximas al Lincoln Memorial, acuñar monedas con su perfil, incluir su firma en los billetes e imprimir su imagen en las páginas del pasaporte.

A esos detalles hay que añadir el inmenso salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca, un arco de triunfo de dimensiones colosales o el rediseño del Estanque Reflectante en Washington. Sin olvidar la pretensión de poner su nombre en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, en el Instituto de la Paz y en el aeropuerto internacional de Palm Beach, entre otros.

Los republicanos están preocupados. El contraste entre un presidente que construye su legado a base de mármol, granito y oro con un pueblo que tiene dificultades para pagar el alquiler y la cesta de la compra abre la puerta de las oportunidades a los demócratas.

El intenso empeño de Trump por ejercer un poder absoluto dio sus frutos a corto plazo. A la larga podría tener el efecto indeseado de mermar su influencia sobre su partido, su país y el mundo.