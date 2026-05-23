Rebelión republicana en EEUU por el fondo para asaltantes del Capitolio: votan contra las leyes de Trump y su salón de baile

El fondo para compensar a los asaltantes y la gestión del dinero han generado críticas internas y externas, con demócratas tachando la medida de "proyecto de vanidad".

Senadores como Bill Cassidy y John Cornyn perdieron las primarias frente a rivales apoyados por Trump tras oponerse a este proyecto de ley.

La polémica incluye un fondo de hasta 1.800 millones de dólares para compensar a asaltantes del Capitolio y 1.000 millones para un salón de baile en la Casa Blanca.

Un grupo de republicanos se rebeló en el Congreso de EEUU y bloqueó la votación del proyecto de ley de financiación del ICE impulsado por Trump.

La rebelión llega al Congreso de EEUU. Los republicanos se vieron obligados a retrasar este jueves el proyecto de ley de financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante la amenaza de no lograr suficientes votos. Tras la pausa de una semana por el Día de los Caídos, sin embargo, la votación se retomará, con su previsible derrota.

Está en juego un proyecto de ley de 72.000 millones de dólares para financiar la deportación masiva de inmigrantes de Trump, liderada por el ICE. El desencadenante ha sido la inclusión de dos asuntos polémicos: el fondo para compensar a los asaltantes del Capitolio y una partida de 1.000 millones de dólares para el salón de baile de la Casa Blanca.

La crisis interna en el Partido Republicano se produce después de que dos senadores fueran derrotados en las correspondientes primarias por aspirantes apoyados expresamente por Trump. Los presidentes suelen apoyar a los candidatos que ya ocupan el cargo por su propio partido.

El senador por Luisiana Bill Cassidy, con dos legislaturas en su escaño, perdió en las primarias frente a un aspirante respaldado por Trump. Lo mismo ocurrió con el veterano John Cornyn. Ambos se mostraron abiertamente en contra del proyecto de ley. "Ha perdido parte del apoyo en el Senado", aseguró el representante republicano por Nebraska Don Bacon.

Según Reuters, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, trató de enfocar la cuestión sobre los fondos para el ICE. Quería asegurar el dinero hasta el final del mandato del presidente. Sin embargo, el proyecto 'antiinstrumentalización' para compensar a las "víctimas políticas" y los recursos para la construcción del salón de baile, incluidos a instancias del presidente Donald Trump, desataron la controversia.

Los senadores republicanos rebeldes: Bill Cassidy y John Cornyn. Annabelle Gordon y Ken Cedeno. Reuters/EE.

Los proyectos rechazados

El primero es un presupuesto de casi 1.800 millones de dólares destinados a indemnizar a quien presuntamente ha sido objeto de "persecución política". Entre ellas, se encontrarían los asaltantes del Capitolio indultados por la Administración Trump.

El segundo proyecto se refiere a un fondo de 1.000 millones para el salón de baile que el presidente ordenó edificar en el Ala Este de la Casa Blanca. Desde su anuncio, Trump aseguró que los 400 millones que costaría su construcción sería sufragados íntegramente por donaciones de empresas y capital privado.

Bacon señaló que la Casa Blanca no había sabido comunicar que la mayor parte de esos 1.000 millones se destinarían a financiar necesarias mejoras de seguridad en todo el complejo presidencial. "El salón de baile se presentó tan mal que no estoy seguro de que pueda salvarse a corto plazo", sentenció.

Los demócratas criticaron duramente lo que consideraron un "proyecto de vanidad", "superficial" y "deslumbrante", un adelanto de su discurso para las elecciones de medio término en el que abordarán las preocupaciones de los votantes por los altos precios de los alimentos, la vivienda, la sanidad y, en particular, la gasolina, que se dispararon tras el ataque de EEUU a Irán del pasado 28 de febrero.

Conflicto de intereses

El rechazo de los senadores no se produce sólo como consecuencia del objeto de los proyectos o su cuantía, sino por la forma en que se han presentado. La abrupta aparición de estos asuntos en el proyecto de ley de financiación del ICE ha seguido un camino tortuoso.

En 2020, The New York Times publicó una investigación sobre las declaraciones fiscales de Donald Trump. Este mes de enero, el presidente demandó a la Agencia Tributaria de EEUU (IRS) por haber filtrado sus datos y reclamó una indemnización de 10.000 millones de dólares.

La demanda fue retirada este lunes. A cambio, el IRS se compromete a no reclamar a Trump, sus hijos o sus empresas por cualquier problema fiscal pasado. Tampoco podrá inspeccionarlos en el futuro. Además, se emitió una disculpa formal y se acordó la creación del fondo 'antiinstrumentalización'.

El senador Don Bacon aseguró que los republicanos de la Cámara Alta tendrían que imponer restricciones al fondo de Trump. Había surgido como un acuerdo judicial privado entre la Agencia Tributaria y el presidente. "Él es el demandante y el jefe de los demandados. Así que, a simple vista, huele mal", añadió.

El líder de la mayoría republicana en el Senado EEUU, John Thune sale de la votación. Elizabeth Frantz. Reuters.

En este contexto, el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, fue convocado al Capitolio para responder a las preguntas de senadores indignados. Defendió el fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados de Trump y a otras personas que, según la Administración, fueron víctimas de la "instrumentalización" gubernamental.

Durante la reunión con Blanche, varios senadores insistieron en que el dinero no se debía emplear para indemnizar a las personas condenadas por agredir a las fuerzas del orden durante los disturbios del Capitolio. Trump ya había indultado a muchos de los condenados por los delitos que cometieron durante aquel asalto mortal.

Los ánimos estaban tan encrespados que, según una fuente familiarizada con la organización del evento, se canceló una reunión prevista en la Casa Blanca en la que iban a participar Trump, los republicanos del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis, que no se presenta a la reelección, no se anduvo con rodeos a la hora de criticar a Trump. "Creo que es una estupidez mayúscula", dijo Tillis sobre el fondo 'antiinstrumentalización' en una entrevista con Spectrum News. "El pueblo estadounidense va a rechazar esto de plano".

Thune, jefe de la mayoría republicana, comenzó la semana con una tensa llamada telefónica con el presidente a causa del apoyo de este último al rival de Cornyn. Declaró a los periodistas tras la reunión del jueves que su partido "retomará el tema donde lo dejamos" tras el receso vacacional.