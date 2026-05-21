California estudia una reforma laboral para anticiparse a un posible reemplazo masivo de empleos por el avance de la IA

Las claves

Las claves Generado con IA El gobernador de California, Gavin Newsom, ha emitido una orden ejecutiva para estudiar reformas laborales ante el posible reemplazo masivo de empleos por la inteligencia artificial (IA). La medida busca explorar políticas como indemnización por despido, seguro de desempleo y apoyo a la transición de trabajadores desplazados por la IA. Se prevé ampliar programas de formación laboral, especialmente para empleados cuyas profesiones corren mayor riesgo de ser automatizadas, como atención al cliente, desarrolladores y personal de ventas. California refuerza su marco normativo con leyes que protegen los derechos de imagen y voz de los trabajadores frente a la IA y exige auditorías de riesgo a las grandes tecnológicas antes de lanzar nuevos modelos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha emitido este jueves una orden ejecutiva para estudiar una reforma de las políticas laborales del estado, para anticiparse a un posible reemplazo masivo de empleos por el avance de la inteligencia artificial (IA).

La orden "instruye al estado a explorar políticas que incluyan estándares de indemnización por despido, seguro de desempleo y apoyo para la transición de los trabajadores desplazados", indica la Oficina del gobernador en un comunicado.

También exigen una ampliación de los programas de formación laboral, en particular para trabajadores como representantes de atención al cliente, desarrolladores de software o personal de ventas, cuyos puestos se prevé que serán eliminados por la IA.

El Ejecutivo moviliza a agencias estatales, expertos laborales, economistas, universidades y líderes de la industria "para desarrollar nuevas políticas, recopilar datos e identificar señales de alerta temprana sobre la disrupción laboral, al tiempo que garantiza que los trabajadores participen de los beneficios generados por la productividad impulsada por la IA", agrega el escrito.

Newsom ha abanderado iniciativas para blindar a los trabajadores de la IA, situando al "estado dorado" a la vanguardia en la creación de leyes en materia de seguridad digital, derechos de autor y protección de empleo.

El pasado septiembre, el gobernador firmó un histórico paquete de leyes diseñado para proteger los derechos de imagen de los profesionales frente a la IA.

Las normativas exigen el consentimiento explícito y compensación económica para replicar digitalmente las voces o rasgos de los trabajadores de la industria del entretenimiento.

A este robusto ecosistema normativo se suma el reciente paquete de leyes de seguridad para la IA, ideado para obligar a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley a realizar auditorías de riesgo antes de lanzar modelos de código masivos.