Trump humilla a Rubio: le hace defender el 'Proyecto Libertad' antes de suspenderlo y ataca al Papa antes de su viaje a Roma

El viaje de Rubio al Vaticano busca abordar la crisis en Oriente Medio y la situación humanitaria en Cuba, donde la Santa Sede media para evitar una intervención militar.

Rubio, un ferviente católico, se enfrenta a una difícil misión diplomática en Roma tras las polémicas declaraciones de Trump y la suspensión inesperada de la operación militar.

El secretario de Estado Marco Rubio defendió el 'Proyecto Libertad', una operación militar para liberar el tráfico en Ormuz, solo para que Trump la suspendiera horas después.

Donald Trump criticó al Papa León XIV, acusándolo de favorecer que Irán tenga armas nucleares, lo que tensiona las relaciones entre Washington y el Vaticano.

El presidente Donald Trump ha vuelto a la carga contra el Vaticano. "El Papa cree que está bien que Irán tenga armas nucleares", declaró en un programa de radio. "Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a muchas personas", añadió.

Estas declaraciones se produjeron a menos de 48 horas de la audiencia privada concedida por León XIV al secretario de Estado Marco Rubio. Una vez más, las manifestaciones del presidente complican la agenda de su máximo representante diplomático.

No es el único desplante que sufrió Rubio en 24 horas. A las 16.00h del martes en Washington, el secretario de Estado declaraba ante los medios que la operación 'Proyecto Libertad' era un esfuerzo humanitario para facilitar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Solo cinco horas después, un mensaje de Trump en Truth Social anunciaba que quedaba suspendida.

"La operación 'Furia Épica' ha terminado", declaraba el secretario de Estado, que dedicó un 80 % de su exposición ante la prensa a justificar la operación y a describir con todo detalle los recursos dedicados y los logros obtenidos. Afirmó que el objetivo era rescatar a las 23.000 personas de 83 nacionalidades atrapadas en el Golfo.

Habló del sufrimiento de sus tripulantes y del impacto en la economía mundial. La situación es tan desesperada que "muchas naciones han pedido a EEUU que ayude a liberar sus barcos y a restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", dijo.

"El presidente Trump, como siempre, dio un paso al frente y respondió a sus llamadas de ayuda", declaró a los medios. "Ha ordenado al Ejército de los Estados Unidos que guíe estos barcos varados hacia un lugar seguro", añadió.

"Lo hacemos no solo porque nos lo piden, sino porque somos los únicos que podemos", explicó. Advirtió de que EEUU no tendría "vergüenza de usar el poder y la capacidad de proyección militar al servicio de los intereses nacionales".

Secretary of State Marco Rubio: "The operation is over - Epic Fury. We are done with that stage of it." pic.twitter.com/XjtTx1sbIB — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026

Luego describió los ingentes medios dedicados a esta labor encomiable: destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 de "los mejores militares del planeta". Los resultados, sin embargo, fueron escasos: el rescate de dos barcos mercantes con bandera estadounidense y un número indeterminado de embarcaciones iraníes destruidas.

Todo este despliegue, para que el presidente anunciara pocas horas después que la operación se interrumpía. El mensaje justifica la decisión en "la petición de Pakistán y otros países, el tremendo éxito militar" y los progresos hacia un acuerdo del que, al parecer, el secretario de Estado no estaba al tanto cuando concedió la rueda de prensa.

Desde el comienzo de la acción militar, los medios que siguen de cerca la evolución del conflicto han perdido la cuenta de las contradicciones del presidente. Pero puede que esta no sea una más: es evidente el mal lugar en el que queda el secretario de Estado.

Nuevo ataque al Papa

Al episodio se añade el esfuerzo de Trump por torpedear las relaciones de Washington con el Vaticano. Decir que el Papa cree que "está bien que Irán tenga armas nucleares" no deja lugar a interpretaciones.

La acusación contra el Papa surgió en una entrevista de media hora que el presidente concedió al programa de radio de Hugh Hewitt, un conocido periodista con audiencia millonaria entre los conservadores estadounidenses. Hewitt citó al pontífice en una referencia que no venía al caso y Trump no dudó en entrar al trapo.

Sostuvo el relato habitual: quien está contra la guerra de Irán, está a favor de que ese país tenga la bomba atómica. Desde su advenimiento al trono de San Pedro, León XIV ha manifestado públicamente al menos 9 veces el rechazo de la Iglesia a la amenaza nuclear.

El comentario del presidente enrarece el clima de las conversaciones que mantendrá el secretario de Estado, un ferviente católico, con el pontífice este jueves. Si el plan de Rubio era reducir la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano, no le ha puesto las cosas fáciles.

Primer encuentro entre el Papa León XIV y el secretario de Estado Marco Rubio en mayo de 2025. Foto de archivo Simone Risoluti. Vatican Media a través de Reuters.

El Departamento de Estado de EEUU publicó este lunes una nota de prensa anunciando el viaje del secretario a Roma. Según el comunicado, la reunión se celebrará "para discutir la situación en el Medio Oriente e intereses mutuos en el Hemisferio Occidental".

Esos "intereses mutuos" se refieren posiblemente a la situación en Cuba. Desde hace meses, el Vaticano media entre Washington y La Habana para aliviar el deterioro humanitario en la isla.

Según el Wall Street Journal, la diplomacia vaticana busca evitar una intervención militar. El propio presidente dejó caer en la entrevista de radio que es posible que el grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln haga una escala en Cuba a su regreso del Golfo Pérsico.

La solución del 'problema cubano' es clave para ambos. El presidente podría apuntarse un tanto valiosísimo para frenar la sangría de popularidad que está provocando la intervención en Irán. Para el secretario de Estado podría suponer un fuerte impulso a su carrera hacia las presidenciales de 2028.

A priori, no tiene sentido pensar que el primer mandatario esté poniendo palos en las ruedas a su representante diplomático. Es cierto que ambos divergen en cuanto al estilo: Rubio se esfuerza por desplegar la doctrina 'imperial' de Trump, pero sin romper los lazos ni quemar los puentes.

La rivalidad puede estar dentro del mismo Gabinete. El actual inquilino de la Casa Blanca no podrá repetir mandato, salvo un improbable cambio en la Constitución, pero el secretario de Estado y el vicepresidente JD Vance sí compiten por un liderazgo diferente en la esfera MAGA que les aúpe a la presidencia.