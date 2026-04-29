Vance sospecha que Hegseth no le dice a Trump la verdad sobre la guerra en Irán y cuestiona el estado del arsenal de EEUU

Donald Trump se enfrenta a visiones contradictorias en su equipo y una guerra en Irán que se ha vuelto costosa, complicada y con impacto negativo en los precios del petróleo.

El informe del CSIS confirma que EE.UU. ha consumido entre el 45% y el 50% de varios misiles críticos, lo que deja al ejército menos preparado ante amenazas de China y Rusia.

Vance teme que la falta de misiles pueda afectar la capacidad de defensa de Estados Unidos en escenarios clave como Taiwán, Corea del Sur o Europa.

El vicepresidente JD Vance ha cuestionado la narrativa oficial del Pentágono sobre la guerra en Irán y advierte de una drástica reducción de las reservas de misiles estadounidenses.

Según publica el medio estadounidense The Atlantic, citando a dos altos cargos de la Administración, el vicepresidente JD Vance habría puesto en entredicho varias veces la narrativa oficial del Pentágono sobre la guerra de Irán, preguntándose en reuniones a puerta cerrada si el Departamento de Defensa habría minimizado "lo que parece ser un agotamiento drástico de nuestras reservas de misiles”.

El vicepresidente "ha expresado sus preocupaciones sobre la disponibilidad de ciertos sistemas de misiles en discusiones con el presidente Trump", afirma The Atlantic.

Las consecuencias podrían ser devastadoras para la seguridad internacional: esas mismas reservas son clave en caso de que el ejército estadounidense tenga que defender en un futuro próximo a Taiwán de China, a Corea del Sur de Corea del Norte o a Europa de Rusia.

Trump ha reconocido en más de una ocasión que el aislacionista Vance fue "quizás el menos entusiasta" a la hora de embarcarse en una guerra profundamente impopular.

Como veterano de Irak, Vance siempre ha defendido que las guerras de Afganistán e Irak estuvieron mal concebidas: "Nos mintieron", llegó a afirmar en su etapa de senador, con el argumento de que los intereses estadounidenses se sirven mejor priorizando recursos en casa.

Lo que viene a ser el verdadero America First.

Antes de ser vicepresidente, ya había advertido que ayudar a Ucrania disminuiría las reservas cruciales: "Esta no es nuestra guerra", afirmó en repetidas ocasiones.

Los asesores de Vance intentan suavizar la disputa gubernamental: "El vicepresidente solo ha expresado sus propias preocupaciones, sin acusar a [Pete] Hegseth o al general Dan Caine [jefe del Estado Mayor] de engañar al presidente".

Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Blanca creen que los elogios desmedidos de Vance a Hegseth en público son tremendamente sospechosos.

Según estimaciones internas citadas por The Atlantic, Irán conservaría dos tercios de su fuerza aérea, la mayor parte de su capacidad de lanzamiento de misiles y la mayoría de sus lanchas rápidas, utilizadas para poner minas en el estrecho de Ormuz.

Hegseth busca agradar a Trump

Hay que recordar que Hegseth llegó al Pentágono como el candidato más controvertido de Trump, tras un proceso de confirmación en el Congreso que reveló aspectos erráticos de una personalidad complicada.

Su audiencia fue un espectáculo de tres horas donde fue acusado de "mala gestión de su patrimonio, abuso de alcohol y problemas con el sexo".

La senadora Kirsten Gillibrand le espetó: "Tendrá que cambiar su manera de ver a las mujeres si va a hacer bien este trabajo, y no sé si es usted capaz de tanto".

Su comportamiento llegó a exasperar a la Casa Blanca durante sus primeros meses en el cargo.

Muchos piensan que su carrera política depende exclusivamente de conservar el apoyo del presidente "a toda costa" y por eso se ha embarcado en una campaña para "MAGA-ficar" el Ejército, revirtiendo las políticas de inclusión y despidiendo o marginando a decenas de mujeres oficiales y a altos cargos de distintas minorías raciales.

La senadora Patty Murray se mostró lapidaria ante la negativa de Hegseth a reunirse siquiera con demócratas: "¿De qué tiene miedo? Si tiene miedo de mí, ¿cómo va a enfrentarse a China?".

Su experiencia televisiva en Fox News ha resultado clave para saber cómo hablarle a Trump, un auténtico adicto de la cadena.

Las conferencias del Pentágono a las ocho de la mañana coinciden con la hora a la que Trump ve habitualmente la televisión, y el optimismo desaforado de Hegseth parece estar pensado para que el presidente oiga lo que quiere escuchar.

Reducción crítica de arsenales

Mientras tanto, el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés) ha confirmado los temores de Vance respecto de la reducción de los arsenales estadounidenses.

Según su último informe, "Estados Unidos puede haber gastado más de la mitad del inventario previo a la guerra de al menos cuatro municiones clave”.

Los datos son devastadores: el país ha consumido al menos el 45% de sus misiles PrSM, casi el 50% de sus interceptores Patriot, y más de la mitad de sus misiles THAAD.

Mark Cancian, analista del CSIS, advirtió de que "algunas municiones críticas de ataque terrestre y defensa de misiles ya eran escasas antes de la guerra y son aún más escasas ahora".

Esta reducción ha dejado al ejército "menos preparado" para plantarle cara a China y a Rusia.

La guerra ha obligado al Pentágono a desviar distintas entregas prometidas a Japón, Ucrania y miembros de la OTAN para fortalecer la operación en Oriente Próximo. Reconstruir estos arsenales podría tomar de uno a cuatro años.

Lo cierto es que Vance siempre se ha opuesto a las ventas masivas de armas a otros países.

Por ejemplo, este mismo mes se jactó de haber cortado la entrega de armas a Ucrania: "Es una de las cosas de las que estoy más orgulloso... le hemos dicho a Europa que, si quiere comprar armas, puede, pero Estados Unidos ya no las envía a Ucrania". El problema es que incluso las armas ya compradas están tardando demasiado en llegar.

Indecisión y contradicciones

Por su parte, Donald Trump se encuentra atrapado ahora mismo entre visiones contradictorias de su equipo mientras intenta reconducir una guerra que no ha salido como esperaba.

En un principio, se contagió del optimismo de Hegseth, declarando que el enorme daño causado ya suponía una victoria y que las reservas de armamento eran "virtualmente ilimitadas". Sin embargo, después de dos meses, está claro que la guerra de Irán se ha convertido en un lío costoso e impredecible.

La reacción de Trump a la propuesta iraní de reabrir Ormuz y posponer negociaciones nucleares refleja su indecisión. Tras cancelar este fin de semana el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, dijo que Irán había enviado una propuesta "mucho mejor" sin dar detalles.

Una vez analizada dicha propuesta, el presidente parece sentirse decepcionado por lo poco a lo que está dispuesto a ceder Irán.

Aun así, el alto el fuego sigue en pie.

No parece que Irán esté dispuesto a aceptar ninguno de los compromisos que Estados Unidos exigió al principio de la guerra, pero Trump no sabe qué hacer. De momento, está en el peor de los escenarios: un conflicto enquistado, una clara derrota diplomática y un verdadero problema económico.

Pese a detener los bombardeos, el hecho de que el estrecho de Ormuz siga bloqueado no deja de disparar los precios del petróleo, que llegó este martes a los 111 dólares por barril, muy cerca del máximo de principios de marzo. Si la idea era calmar a los mercados, está funcionando regular.