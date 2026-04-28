Carlos III reivindica el papel de la OTAN, la defensa de Ucrania y los valores democráticos ante el Congreso de EEUU

El rey Carlos de Reino Unido se dirige a una sesión conjunta del Congreso de EEUU. Kylie Cooper Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos III pronunció un histórico discurso ante el Congreso de EE UU, reafirmando la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos y la defensa de los valores democráticos. El rey destacó la importancia de la OTAN, la defensa de Ucrania y la cooperación ante retos globales como la crisis en Oriente Medio y el cambio climático. Carlos III pidió reconciliación y renovación en las relaciones bilaterales, subrayando la necesidad de unidad frente a desafíos internacionales. Durante la visita, el monarca evitó abordar el caso Epstein y no se reunió con víctimas, a pesar de las peticiones públicas.

El rey Carlos III pronunció este martes el primer discurso de un soberano británico ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos desde 1991. El monarca reconoció los roces entre Washington y Londres a propósito de la guerra en Irán, pero prefirió enviar un mensaje de unidad aderezado con chistes y flema británica. Tanto, que su intervención pareció por momentos un monólogo humorístico.

"Una y otra vez los países han encontrado formas de unirse", declamó el rey, que había decidido comenzar su alocución con una denuncia del intento de magnicidio que Donald Trump sufrió el pasado sábado en el Hotel Hilton de Washington, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. "Este tipo de actos de violencia nunca tendrán éxito", subrayó.

Carlos III evitó improvisar. No se separó en ningún momento del guion que había adelantado parcialmente la prensa. Su discurso —elaborado por los asesores del primer ministro Keir Starmer, que intentaron mantenerse fieles a su tono habitual— duró poco más de 20 minutos.

El eje central de la intervención del rey reafirmó "los valores democráticos compartidos de larga data para impulsar la seguridad y la prosperidad tanto bilateral como global", y destacó que Estados Unidos y Reino Unido conforman "una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad".

Carlos III reivindicó el papel de la OTAN frente a las amenazas de Trump —con mención a la importancia de Estados Unidos en el Ártico—, advirtió sobre la crisis en Oriente Medio y valoró el AUKUS, la alianza de seguridad que ambos países integran con Australia.

"Los retos que enfrentamos son tan grandes que no podemos hacerlo en solitario", remachó el monarca, interesado en repasar los fundamentos de la democracia, las garantías de controles y equilibrios, y cómo el debate reflexivo fortalece el proceso legislativo, además de las consecuencias del cambio climático.

El rey recordó a los legisladores que Reino Unido y Estados Unidos se han apoyado en "dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán y en momentos que han definido nuestra seguridad compartida", y añadió acto seguido que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania".

Fue un acto de enorme simbolismo. Carlos III tomó el relevo de su madre, la primera y la última soberana británica en dirigirse ante las dos cámaras del Congreso, en la que "no pudo evitar pensar".

La visita del monarca también es la primera que realiza el máximo representante de la realeza británica desde que Isabel II hizo lo propio en 2007. El discurso era el acto central de la visita oficial de cuatro días en compañía de la reina Camila que comenzó el lunes.

La presencia de los reyes británicos en Estados Unidos no es casual. Su antigua colonia celebra este año el 250 aniversario de su independencia.

Carlos III pidió desde la tribuna del Congreso "reconciliación y renovación" en las relaciones entre Londres y Washington, y es que la "relación especial" que Trump y Starmer intentaron mantener —a pesar de sus evidentes diferencias ideológicas— en el arranque de su segundo mandato quebró después de que Estados Unidos atacara Irán en coordinación con Israel. Trump no avisó con antelación a sus aliados de la OTAN, y Reino Unido no fue la excepción.

De hecho, según reveló este mismo martes el Financial Times, el embajador británico en Washington, Christian Turner, comentó el pasado mes de febrero en una reunión privada con estudiantes británicos que la única "relación especial" que tiene Estados Unidos es "probablemente con Israel", y que no le gusta la expresión porque es "bastante nostálgica" y conlleva "mucho bagaje".

"Mi consejo a mi primer ministro es: 'no puedo simplemente taparme los oídos y decir que es especial, que todo irá bien'", admite Turner en el audio filtrado por el Financial Times.

Sea como sea, Starmer intentó tomar distancia de la guerra desde el primer momento, consciente del coste político que conlleva apoyar la campaña. Un coste que, sin embargo, acabó pagando.

Su postura motivó las críticas de Trump, que lo tachó de "cobarde". No dudó a la hora de humillarlo. "No es con Winston Churchill con quien estamos tratando", escribió con sorna el mandatario republicano en Truth Social.

Durante la ceremonia militar de recepción de Carlos III y la reina Camila, celebrada este martes en el jardín sur de la Casa Blanca, Trump volvió a mencionar a Churchill, pero no a Starmer. Acompañado de la primera dama, Melania Trump, el presidente elogió al rey, "un hombre muy elegante", y bromeó diciendo que su madre "estaba enamorada de Carlos". El rey esbozó una sonrisa forzada. Después, ambos se reunieron a puerta cerrada en el Despacho Oval.

Carlos III también pidió estrechar la distancia que separa a las dos orillas del Atlántico. La base de la alianza es "el espíritu de generosidad y un deber de fomentar la compasión, promover la paz, profundizar el entendimiento mutuo y valorar a las personas de todas las creencias y de ninguna".

La visita de los reyes devolvió al primer plano el caso de Jeffrey Epstein. Trump, Carlos III y el propio Starmer sufren las consecuencias de la filtración de los archivos del pederasta. El primero, porque fue su íntimo amigo; el segundo, a través de su hermano menor, el expríncipe Andrés; y el tercero, por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington.

Rina Oh, una de las víctimas del magnate neoyorquino, pidió al rey "que escuche nuestras historias", y añadió que sería "muy impactante" que el monarca utilizara su discurso ante el Congreso para "reconocernos". Cosa que no sucedió. El monarca y la reina Camila tampoco tenían previsto reunirse con las víctimas de Epstein durante su estancia en Estados Unidos.