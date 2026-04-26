El fiscal de EEUU afirma que los objetivos del atacante eran el Gabinete de Trump, incluido el presidente, y que actuó solo

El fiscal general de EEUU confirmó que Allen actuó solo y que no ha cooperado con los investigadores hasta ahora.

El sospechoso llegó a Washington tras viajar en tren desde Los Ángeles y se hospedó en el hotel donde se celebraba la cena días antes del ataque.

Allen fue arrestado minutos después del tiroteo y enfrenta cargos federales por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal.

El atacante, Cole Tomas Allen, tenía como objetivo al Gabinete de Trump y probablemente al propio Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington.

En la noche de este sábado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones antes del comienzo de la cena de corresponsales —durante la cual Donald Trump, fue evacuado por un tiroteo— auguró que esa noche "su discurso será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros".

Al final, ni el mandatario dio ningún discurso jocoso, ni la portavoz de la Casa Blanca se refería a disparos en sentido literal. Sin embargo, tras lo ocurrido en la madrugada de este domingo en el Washington Hilton se ha abierto una investigación federal para esclarecer los hechos.

El presunto autor del atentado y arrestado escasos minutos después del incidente es Cole Tomas Allen, un profesor e ingeniero de 31 años de California, sobre el que actualmente recaen dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.

Según detalló este sábado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales. Mientras tanto, este domingo el FBI mantiene acordonada la vivienda de Allen —en el área de Los Ángeles—, pero por el momento se desconoce si los agentes han accedido al interior de la casa.

Los investigadores consideran que el atacante que irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a personas vinculadas a la Administración estadounidense y probablemente también al presidente Donald Trump, según ha declarado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, en una entrevista concedida este domingo al programa 'Meet the Press with Kristen Welker'.

El autor del tiroteo compró las dos armas que llevaba consigo durante el ataque "en los últimos dos años", según ha declarado Todd Blanche.

Los investigadores han determinado que el sospechoso tomó un tren de Los Ángeles a Chicago y, posteriormente, de Chicago a Washington, donde se registró en el Washington Hilton uno o dos días antes de que el hotel acogiera la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Agentes del FBI en las inmediaciones de la residencia asociada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, ubicada en Torrance, California, EEUU, el 25 de abril de 2026. Reuters.

Blanche afirmó que el tiroteo, aunque terrible, demostró que el perímetro de seguridad en torno al presidente, sus funcionarios y los periodistas funcionó bien para neutralizar rápidamente la amenaza.

"No olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas logró traspasar el perímetro, y cuando digo apenas me refiero a unos pocos metros", dijo Blanche, quien también se encontraba en el salón de baile durante la cena. "El sistema funcionó. Estábamos a salvo, el presidente Trump estaba a salvo".

Blanche afirmó que los investigadores habían podido recabar cierta información como correos electrónicos de los dispositivos del sospechoso y habían entrevistado a algunas personas que lo conocen, y que están empezando a hacerse una idea preliminar de su aparente móvil del atentado, aunque también advirtió de que esa interpretación podría cambiar a medida que revisen más pruebas.

Según Blanche, el sospechoso será acusado formalmente el lunes ante un tribunal federal de agresión a un agente federal y de disparar un arma de fuego en un intento de matar a un agente federal.

Asimismo, afirmó que, hasta el momento, el detenido no había cooperado con los investigadores.