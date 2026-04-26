Así ha sido la detención de Cole Tomas Allen tras el atentado contra Trump: dejó herido a un agente del Servicio Secreto

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre armado, Cole Tomas Allen, irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y realizó varios disparos con una escopeta, portando también varios cuchillos. Donald Trump y su esposa Melania fueron evacuados de inmediato por el Servicio Secreto; un agente resultó herido de bala pero se salvó gracias a su chaleco antibalas. Allen fue neutralizado y detenido en los pasillos del hotel Washington Hilton, sin que lograra acceder al lugar donde cenaba el presidente. El ataque provocó momentos de pánico entre los 2.600 asistentes, que se refugiaron bajo las mesas mientras el personal de seguridad intervenía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado —el cual fue interceptado y detenido— irrumpiera en las inmediaciones del evento realizando varios disparos con una escopeta y portando varios cuchillos.

Tras unos minutos de incertidumbre, el Servicio Secreto informó a los asistentes que era seguro abandonar el lugar.

Inmediatamente, Trump convocó una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca y explicó que el presunto atacante —Cole Tomas Allen, un profesor e ingeniero de 31 años— era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que él cenaba.

La fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó que se encontraba "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras ser neutralizado en los mismos pasillos del Hotel Washington Hilton donde se celebraba la velada.

El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la cena de Corresponsales Cristina Muñiz

Trump declaró a los periodistas que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez".

No obstante, antes de ser reducido y arrestado el joven disparó contra un agente del Servicio Secreto en un puesto de control del hotel.

"Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.

Por su parte, el portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, confirmó que el oficial había sido dado de alta del hospital.

El presidente de Estados Unidos compartió a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena.

En las imágenes de la cámara de seguridad del Hilton difundidas se puede ver al sospechoso corriendo rápidamente a través de un puesto de control de seguridad pillando momentáneamente desprevenido al personal de seguridad antes de que sacaran sus armas.

No se efectuó ningún disparo contra el pistolero, que logró pasar dos puestos de control antes de ser abatido.

Agentes del orden público detienen a Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 25 de abril de 2026. Reuters.

"Ya saben, cargó desde 50 yardas de distancia —unos 46 metros—, así que estaba muy lejos de la sala. Se estaba moviendo. Se estaba moviendo mucho", dijo Trump después de que se cancelara la cena de gala.

Según Trump, los funcionarios creen que es un "lobo solitario".

"¡USA, USA!"

El caótico suceso comenzó alrededor de las 20:35 (00:35 GMT del domingo) cuando Trump y a su esposa, sentados en una mesa de banquete en el escenario, estaban hablando con el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman.

💥🇺🇸 Así se vivieron los tensos momentos en los que el Servicio Secreto evacuó al presidente Donald Trump, a Melania Trump y a los asistentes de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca pic.twitter.com/LSsNaZD5kc — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 26, 2026

De repente, un alboroto en la parte trasera del salón de baile, provocado por el ruido de disparos, desencadena una oleada de exclamaciones de asombro en toda la sala. "¡¿Qué ha pasado?!", exclamó la primera dama.

La gente empezó a gritar: "¡Agáchense, agáchense!". Muchos de los 2.600 asistentes, vestidos con esmoquin y vestidos de gala, se refugiaron debajo de las mesas mientras el personal de seguridad sacaba sus armas.

Algunos empujaron a los secretarios del gabinete al suelo y los cubrieron con sus cuerpos, mientras que otros formaron un cordón de protección.

Personal de seguridad con uniformes de combate irrumpió en el escenario apuntando con rifles hacia el salón de baile mientras Trump, su esposa y Vance eran evacuados. Los miembros del gabinete que se encontraban sentados en mesas repartidas por la amplia sala fueron escoltados uno por uno por sus equipos de seguridad.

Mientras la mayoría de los invitados se acurrucaban debajo de las mesas, algunas personas comenzaron a corear "¡USA, USA!".

Según una fuente citada por Reuters, Trump permaneció entre bastidores durante aproximadamente una hora tras ser sacado del escenario.