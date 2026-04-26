Quién es Cole Tomas Allen: el profesor sin antecedentes que ha irrumpido armado en la cena de Corresponsales de Trump

Agentes del orden público detienen a Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 25 de abril de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Cole Tomas Allen, de 31 años, es profesor, desarrollador de videojuegos e ingeniero graduado en Caltech, sin antecedentes previos. Fue identificado como el hombre que intentó irrumpir armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, evento en el que participaba Donald Trump. Allen había sido reconocido en 2024 como "profesor del mes" y desarrollaba proyectos independientes de videojuegos bajo la marca Bohrdom. Su trayectoria profesional y académica estaba centrada en el ámbito tecnológico y educativo, sin señales previas de riesgo.

Cole Tomas Allen tiene 31 años y vive en Torrance, una zona residencial del área de Los Ángeles, en California. Es profesor a tiempo parcial, desarrollador de videojuegos e ingeniero de formación.

Las autoridades lo identifican como el hombre que ha intentado irrumpir armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca hace tan solo unas horas.

Hasta ahora, nada parecía indicar que fuese un perfil de riesgo. Su trayectoria encaja más con la de un profesional vinculado al ámbito tecnológico y académico que con la de alguien asociado a este tipo de ataques.

Allen se graduó en ingeniería mecánica en el California Institute of Technology (Caltech), una de las universidades científicas más prestigiosas del mundo, en 2017. Durante esa etapa participó en un programa de investigación en el Jet Propulsion Laboratory, el centro de la NASA dedicado a misiones espaciales y exploración planetaria, reservado para los alumnos más brillantes.

Y años después, en 2025, completó un máster en informática, cerrando una formación centrada en perfiles técnicos.

Tras pasar por la universidad como asistente docente y trabajar un tiempo como ingeniero, en la última etapa se había centrado en la enseñanza, dando clases a estudiantes que se preparan para acceder a la universidad. En 2024 fue reconocido como "profesor del mes" en su centro.

Ese trabajo lo combinaba con proyectos propios en el ámbito del videojuego. En 2019 registró la marca Bohrdom y desde entonces desarrollaba iniciativas independientes, en línea con el perfil técnico que proyectaba en sus cuentas profesionales, donde se presentaba como ingeniero, científico, desarrollador y profesor.

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