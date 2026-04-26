El ataque a Trump en sus propias palabras: "Pensé que era una bandeja. Ser presidente es una profesión peligrosa"

Trump destacó la rapidez del Servicio Secreto y reflexionó sobre la peligrosidad de ser presidente y los riesgos asociados a quienes tienen mayor impacto.

El Servicio Secreto interceptó al agresor, que portaba un arma larga; uno de sus agentes recibió un disparo en el chaleco antibalas y resultó ileso.

El presidente describió al atacante como "un loco" y un posible "lobo solitario", algo que después confirmaron las autoridades.

Donald Trump relató que durante el intento de asesinato pensó que el ruido era una bandeja cayendo, pero provenía de lejos.

Poco después de sobrevivir a un nuevo intento de asesinato durante la tradicional cena de corresponsales ante la Casa Blanca, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha contado en sus propias palabras cómo fue el ataque.

"Pensé que era una bandeja cayendo, era un ruido que venía desde bastante lejos", ha explicado durante una rueda de prensa.

"Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa. Si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho a lo mejor habría pasado de esto", bromeó.

Eso sí, el mandatario tildó al atacante de "un loco", que podría ser un "lobo solitario". Una teoría posteriormente confirmada por las autoridades.

Sin embargo, ha apostillado: "Eso no cambia el hecho de que esto me pase a mí, es impactante".

"Estaba sentado con la primera dama y escuché un ruido y pensé que era una bandeja, pensé que se había caído. El ruido venía de lejos y no se alcanzó la zona en la que me encontraba de ningún modo", dijo sobre el momento.

El mandatario había accedido unos minutos antes al escenario preparado especialmente para la tradicional cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca, ubicado este año en el Hotel Washington Hilton.

El atacante fue interceptado, que portaba un arma larga, fue interceptado en una zona aledaña por el Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente.

Precisamente, uno de sus agentes recibió un impacto de bala en el chaleco antibalas, pero también está ileso.

Al respecto, Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó de manera "muy rápida" y mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala en una oreja por un francotirador.

"Puedes tener la mayor seguridad del mundo, pero si tienes a un chiflado con el cerebro trastornado, puede causar problemas", respondió.

Al respecto, comentó que “estos atentados les suceden a las personas que más cosas hacen".

"He estudiado otros magnicidios y siempre les pasan a las personas que mayor impacto tienen, a los que más hacen”, sostuvo.

Al ser preguntado acerca de si "si es posible bajar la temperatura" política tras el atentado, respondió con un críptico: "Probablemente, si decidiera no hacer mucho y dejar que todos nos estafen".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.