El "asesino federal amigable" que odia a Trump y se ríe de su seguridad: un manifiesto entre el disparate y el magnicidio

Allen justifica su acto alegando que Estados Unidos debe regirse por la ley y acusa al Gobierno de crímenes, mostrando arrepentimiento por poner en peligro a personas ajenas.

El manifiesto detalla que Allen considera objetivos a funcionarios de la Administración y explica que intentó minimizar daños a terceros utilizando perdigones en vez de balas.

En su escrito, Allen critica duramente la seguridad del evento y se burla de la supuesta falta de controles por parte del Servicio Secreto.

Cole Thomas Allen, sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, publicó un manifiesto donde expresa su intención de asesinar a Donald Trump y miembros de su Gobierno.

Cole Thomas Allen, el presunto autor del tiroteo durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, ha confirmado en un manifiesto, difundido por el The New York Post, su intención de matar al presidente de EEUU, Donald Trump, y a los miembros de su Gobierno. "Son objetivo y prioridad", añadió.

Asimismo, ha sentenciado que EEUU se rige por la ley, "no por una o varias personas".

"En la medida en que los representantes y jueces no acaten la ley, nadie está obligado a acatar ninguna orden emitida ilegalmente", puntualizó Allen.

El manifiesto completo

¡Hola a todos!

Puede que hoy haya sorprendido a mucha gente. Para empezar, quiero pedir perdón a todos aquellos en cuya confianza he abusado.

Pido perdón a mis compañeros y alumnos por decirles que tenía una emergencia personal. (Para cuando lean esto, probablemente sí que necesite ir a urgencias, pero difícilmente pueda decir que no sea una situación provocada por mí mismo).

Pido disculpas a todas las personas con las que viajé, a todos los trabajadores que manejaron mi equipaje y a todas las demás personas del hotel que no eran el objetivo y a las que puse en peligro simplemente por estar cerca.

Pido disculpas a todas las personas que sufrieron abusos o fueron asesinadas antes de esto, y a todas las que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o mi fracaso.

Agentes del orden público detienen a Cole Thomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Reuters. Reuters

No espero que me perdonen, pero si hubiera visto alguna otra forma de llegar tan cerca, la habría elegido. Una vez más, mis más sinceras disculpas.

Y ahora, por qué hice todo esto:

Soy ciudadano de los Estados Unidos de América.

Lo que hacen mis representantes se refleja en mí.

Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes.

(Bueno, para ser totalmente sincero, hace mucho tiempo que ya no estaba dispuesto a ello, pero esta es la primera oportunidad real que he tenido de hacer algo al respecto).

Ya que estoy hablando de esto, también repasaré mis reglas de combate previstas (probablemente con un formato horrible, pero no soy militar, así que qué le vamos a hacer).

Funcionarios de la Administración (excluido el Sr. Patel): son objetivos, ordenados de mayor a menor rango.

El presunto autor del tiroteo contra Trump y su Gobierno, Cole Thomas Allen. Instagram

Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser neutralizados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas, porque un disparo en el centro del torso con una escopeta deja fuera de combate a quien *no* los lleva).

Seguridad del hotel: no son objetivos si es posible (es decir, a menos que me disparen).

Policía del Capitolio: igual que el personal de seguridad del hotel.

Guardia Nacional: igual que el personal de seguridad del hotel.

Empleados del hotel: no son objetivos en absoluto.

Para minimizar el número de víctimas, también utilizaré perdigones en lugar de balas (que penetran menos a través de paredes).

Si fuera absolutamente necesario, seguiría pasando por encima de casi todo el mundo para llegar a los objetivos (partiendo de la base de que la mayoría de la gente *eligió* asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices), pero realmente espero que no lleguemos a eso.

Respuestas a las objeciones:

Objeción 1: Como cristiano, deberías poner la otra mejilla.

Réplica: Poner la otra mejilla es algo que se hace cuando uno mismo está oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención. Yo no soy el pescador ejecutado sin juicio. Yo no soy un estudiante de colegio víctima de un atentado, ni un niño que pasa hambre, ni una adolescente maltratada por los numerosos delincuentes de este Gobierno.

Poner la otra mejilla cuando *otra persona* está oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor.

Objeción 2: No es un buen momento para que hagas esto.

Réplica: Necesito que quien piense así se tome un par de minutos para darse cuenta de que el mundo no gira en torno a ellos. ¿Crees que cuando veo a alguien violado, asesinado o maltratado, debería pasar de largo porque sería "inconveniente" para las personas que no son la víctima?

Este era el mejor momento y la mejor oportunidad de éxito que se me ocurrió.

Objeción 3: No los has conseguido a todos.

Réplica: Hay que empezar por algún sitio.

Objeción 4: Como persona mitad negra y mitad blanca, no deberías ser tú quien haga esto.

Réplica: No veo a nadie más que se haga cargo.

Objeción 5: Dad al César lo que es del César.

Réplica: Los Estados Unidos de América se rigen por la ley, no por una o varias personas. En la medida en que los representantes y los jueces no respeten la ley, nadie está obligado a entregarles nada que se haya ordenado de forma ilegal.

También me gustaría expresar mi agradecimiento a muchísimas personas, ya que es probable que no pueda volver a hablar con ellas (a menos que el Servicio Secreto sea *asombrosamente* incompetente).

Gracias a mi familia, tanto la personal como la de la iglesia, por vuestro cariño a lo largo de estos 31 años.

Gracias a mis amigos, por vuestra compañía durante tantos años.

Gracias a mis compañeros de trabajo en todos los empleos que he tenido, por vuestra actitud positiva y vuestra profesionalidad.

Gracias a mis alumnos por vuestro entusiasmo y vuestro amor por el aprendizaje.

Gracias a todos los muchos conocidos que he tenido, tanto en persona como en línea, por los encuentros breves y las relaciones duraderas, por vuestras perspectivas y vuestra inspiración.

Gracias a todos por todo.

Atentamente,

Cole "Fuerza fría" "Asesino Federal Amigable".

P.D.: Vale, ahora que ya he terminado con toda esta sensiblería, ¿qué demonios está haciendo el Servicio Secreto? Lo siento, voy a despotricar un poco y dejar de lado el tono formal.

Es que esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel pinchadas, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todas partes.

Lo que me he encontrado (¡quién sabe, quizá me estén gastando una broma!) es nada.

No hay ninguna maldita seguridad.

Ni en el transporte.

Ni en el hotel.

Ni en el evento.

Lo primero que me llamó la atención nada más entrar en el hotel fue esa sensación de arrogancia.

Entro con varias armas y ni una sola persona allí se plantea la posibilidad de que pueda suponer una amenaza.

Todo el personal de seguridad del evento está fuera, centrado en los manifestantes y en los que llegan en ese momento, porque al parecer nadie pensó en lo que pasaría si alguien se registrara el día anterior.

Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente.

Es como si, si fuera un agente iraní en lugar de un ciudadano estadounidense, hubiera podido meter aquí una maldita Ma Deuce y nadie se hubiera dado cuenta de nada.

Es una auténtica locura.

Ah, y si alguien tiene curiosidad por saber qué se siente al hacer algo así: es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y nunca haré, por toda la gente cuya confianza esto traiciona; siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración.

¡No se lo recomiendo para nada! Seguid en el colegio, chicos.