Trump cancela el viaje a Pakistán de la delegación negociadora: el representante de Irán también abandona el país

El presidente de EEUU, Donald Trump, de camino al Air Force One este viernes. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha cancelado el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad, donde iban a negociar con Pakistán. Trump argumentó que Estados Unidos tiene una posición de fuerza y que no es necesario realizar viajes largos sin garantías de resultados. La delegación iraní, encabezada por Abbas Araghchi, también abandonó Islamabad horas antes de la cancelación estadounidense. Trump calificó de "pérdida de tiempo" y "demasiado trabajo" los desplazamientos diplomáticos prolongados.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha cancelado este sábado el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad, donde iban a entablar conversaciones con Pakistán.

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", afirmó Trump a la cadena estadounidense Fox News.

El mandatario estadounidense ha justificado la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados, y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

En su perfil de Truth Social, Donald Trump ha incidido en que, además de ser "una pérdida de tiempo" viajando, es "¡demasiado trabajo!".

Horas antes de que EEUU cancelase su viaje a Pakistán, la delegación iraní, encabezada por Abbas Araghchi, abandonaba su capital, Islamabad.