Trump afirma que EEUU atacó y se apoderó de un barco iraní que "intentó burlar" el bloqueo naval del estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, este sábado en el Air Force One. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump afirmó que la Armada de EEUU atacó y capturó un buque de carga iraní que intentó burlar el bloqueo en el estrecho de Ormuz. El buque iraní, llamado Touska, fue detenido tras ignorar las advertencias de la Marina estadounidense y recibió un disparo que dañó su sala de máquinas. La embarcación estaba sancionada por el Tesoro de EEUU debido a antecedentes de actividades ilegales, y su carga está siendo inspeccionada. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado tras 50 días de ataques de EEUU e Israel contra Irán, mientras Irán ha reforzado su control sobre la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Según el presidente, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra "bajo custodia" de la Marina estadounidense.

La embarcación tiene sanciones del Tesoro de EEUU "por su historial previo de actividades ilegales".

El mandatario estadounidense ha añadido que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco "abriendo un agujero en la sala de máquinas", y que, actualmente, están verificando la carga que transportaba.

El estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transitaba el 20 % del crudo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen 50 días del inicio de los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

Declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, este domingo a través de su cuenta de Truth Social. Truth Social

Irán ha recuperado el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria ha obligado a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.