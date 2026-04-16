Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y Líbano de 10 días de duración y ya se apunta que será su "décima guerra resuelta"

Un edificio dañado, escombros y un vehículo destruido en los último ataques israelíes este jueves cerca del hospital Hiram en Tiro, al sur de Líbano. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, tras conversaciones con sus líderes. El acuerdo de alto el fuego no cuenta con la participación de Hezbolá, que ha pedido su cancelación y responsabiliza a Israel de mantener la tregua. La ofensiva israelí en Líbano ha causado más de 2.190 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados. Trump prevé nuevas negociaciones de paz, también con Irán, mientras EEUU mantiene presión militar en la región.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días que entrará en vigor a partir de este jueves a las 11 de la noche hora española.

En una publicación en su red Truth Social, el republicano explica que hace este anuncio tras haber mantenido sendas conversaciones con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D. C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio", destacó Trump, en alusión al histórico encuentro de las delegaciones de Tel Aviv y Beirut.

La publicación de Trump en Truth Social sobre el alto el fuego.

Trump afirma haber dado instrucciones al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, para que "trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera".

El mandatario estadounidense acabó su mensaje volviendo a sacar pecho por, según él, haber "tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo y que "esta será la décima".

En una publicación posterior, el mandatario estadounidense anunció que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para las "primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983". "Ambas partes desean la paz , ¡y creo que sucederá pronto!", concluyó.

De momento, no hay confirmación de este alto el fuego por la parte israelí, mientras que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, acogió con satisfacción el anuncio de alto el fuego. En una publicación en X, agradeció a los países que han intentado negociar un alto el fuego en Líbano, entre ellos Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita, Egipto, Qatar y Jordania.

Hezbolá, una pieza clave excluida

Un alto el fuego y unas negociaciones de la que no forma parte Hezbolá, la guerrilla proiraní que arrastró a Líbano al conflicto regional, que se opone al proceso de paz y ha pedido su cancelación.

El alto cargo de Hezbolá Hassan Fadlallah aseguró este jueves a Reuters que el grupo terrorista había sido informado sobre un posible alto el fuego que comenzaría el jueves por la noche por el embajador de Irán en Beirut.

Al ser preguntado si Hezbolá respetaría una tregua, Fadlallah delegó toda la responsabilidad en manos de Israel, instándola a "detener todas las formas de hostilidades".

Las seis semanas de ofensiva israelí en Líbano han dejado ya un balance de 2.196 muertos, entre ellos 172 niños, 7.185 heridos, de los que 661 son también menores, y más de un millón de desplazados, además de numerosos edificios destruidos, sobre todo en el sur del país.

De hecho, el Ejército israelí ya ha informado a Reuters que no piensa moverse de sus posiciones en el sur de Líbano aunque haya alto el fuego.

Alto el fuego con Irán

Este alto el fuego coincidirá con el de EEUU e Irán, que expira el próximo miércoles al cumplirse el plazo de dos semanas, supeditado a la apertura durante el estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Teherán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Washington y Tel Aviv.

Trump ha asegurado que la guerra "está a punto de terminarse" y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad, la capital de Pakistán.

Este jueves, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, amenazó a Irán con nuevos ataques si no elige un "futuro próspero" y se sienta a negociar, mientras Dan Caine, el jefe del Ejército estadounidense, aseguró que la Armada mantendrá el bloqueo naval el "tiempo que sea necesario".