Trump redobla sus críticas al Papa: "¿Alguien puede decirle que Irán ha matado a 42.000 manifestantes inocentes?"

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha intensificado sus críticas al Papa León XIV por su postura sobre Irán y el conflicto en Oriente Próximo. Trump acusó a Irán de matar a 42.000 manifestantes inocentes y criticó la posibilidad de que ese país obtenga armas nucleares. El Papa León XIV ha condenado la ofensiva de Estados Unidos contra Irán y ha realizado llamamientos de paz, además de oponerse a las políticas migratorias de Trump. Trump se niega a disculparse o rebajar tensiones con el Papa, mientras que León XIV advierte sobre los riesgos de una 'tiranía mayoritaria' en las democracias.

Donald Trump no afloja en su pulso con León XIV. El presidente estadounidense ha vuelto a criticar al Papa y le ha instado, antes de seguir denunciando la guerra abierta en Oriente Próximo por los bombardeos de Washington y Tel Aviv, a tener en cuenta la violenta represión desatada por las autoridades de la República Islámica durante la ola masiva de protestas del pasado enero.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear?", escribió Trump en su red social Truth Social en la noche del martes.

El mandatario, que protagoniza desde esta semana un encontronazo con el Pontífice estadounidense a raíz del conflicto en Oriente Próximo, cerró el mensaje diciendo que "Estados Unidos ha vuelto".

El Papa se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas, diciendo incluso que los líderes estadounidenses tienen "las manos manchadas de sangre", y ha hecho llamamientos de paz en la región. También ha mostrado su oposición a las políticas migratorias de la Administración Trump.

Este lunes, Trump rompió el hielo lanzando un feroz ataque contra León XIV, a quien tildó de "débil" y "terrible en política exterior". En el avión que le llevaba a Argel, la primera etapa del viaje a África, el Papa aseguró que no tiene "miedo" de la Administración Trump y que seguirá "alzando la voz" contra la guerra.

León XIV oficia una misa en la basílica de San Agustín de Annaba, Algeria, este martes. Guglielmo Mangiapane Reuters

Lejos de tratar de calmar la polémica, Trump no ha mostrado signos de estar abierto a disculparse o a rebajar tensiones, como muestra su último mensaje publicado en redes sociales.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", dijo el mandatario el lunes ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Trump ya mantuvo durante su primer mandato un enconado enganchón con el papa Francisco, de quien dijo que era "una vergüenza". No obstante, frente al fallecido pontífice argentino, León XIV se ha ganado el beneplácito del sector conservador de la Iglesia católica. De hecho, muchos miembros de la derecha estadounidense han salido en las últimas horas a mostrarle su respaldo.

León XIV advirtió este martes en una carta publicada por el Vaticano sobre el riesgo de que las democracias caigan en una "tiranía mayoritaria". En la misiva recordó, además, que las democracias solo mantendrán una buena salud cuando están arraigadas en valores morales.