Cuatro mujeres denuncian agresiones sexuales por parte del demócrata Eric Swalwell: una de ellas afirma que la violó Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro mujeres han denunciado agresiones sexuales por parte de Eric Swalwell, candidato demócrata a gobernador de California. Una de las denunciantes, exempleada suya, asegura que Swalwell la violó estando ella ebria, acusación que él niega rotundamente. Las denuncias incluyen testimonios de conducta sexual inapropiada, envío de mensajes y fotos explícitas, y abuso de poder. CNN afirma tener pruebas, como mensajes y pruebas médicas, que respaldan elementos clave de las denuncias presentadas por las mujeres.

Cuatro mujeres han denunciado haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte de Eric Swalwell, uno de los principales candidatos demócratas a gobernador de California para el próximo noviembre, según ha adelantado en exclusiva la cadena estadounidense CNN.

Una de ellas, una extrabajadora a su cargo, afirma que la violó cuando iba ebria y la dejó llena de moratones y sangrando, una acusación que Swalwell niega rotundamente.

“Lo estaba apartando, diciéndole que no. Pero él no paró”, ha declarado la mujer a la CNN sobre estos hechos, que según su relato ocurrió en 2024 después de haber dejado de trabajar en la oficina de Swalwell. Según su testimonio, era la segunda vez que el político tenía contacto sexual no consentido con ella mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

La exempleada -bajo la condición de anonimato- relata que en 2019, cuando trabajaba para él como becaria teniendo 20 años, se despertó desnuda junto a él en una habitación de hotel tras una noche de excesos. No recordaba nada de lo que había sucedido, pero sus molestias físicas le indicaban que habían tenido un contacto sexual.

Otras tres mujeres han denunciado a la cadena norteamericana diversos tipos de conducta sexual inapropiada por parte del congresista demócrata, entre ellas mensajes explícitos y fotos de él desnudo sin ningún preámbulo. Todas ellas narran un patrón similar.

Dos de ellas fueron mujeres que contactaron con él a través de las redes sociales por su interés en la política, dos jóvenes que estaban intentando abrirse camino profesionalmente.

Una relata una historia similar a la de la extrabajadora: tras una noche de fiesta y excesos con Swalwell, despertó en una habitación de hotel sin recordar nada de lo que había pasado. Según su testimonio, horas antes, en un bar, él la besó y le tocó la pierna sin su consentimiento.

Una tercera mujer, creadora de contenido para redes sociales para la presentadora Ally Sammarco, contactó al congresista por Twitter para hablar de política y este acabó mandándole fotos desnudo sin habérselas pedido. "Nunca pensé que me respondería; en ese momento tenía unos 1000 seguidores", afirma.

Ambas cuentan cómo Swalwell se comenzó a interesar por ellas progresivamente. Primero se interesaba mucho por sus vidas y, después, les enviaba presuntamente mensajes cada vez más explícitos.

Ellas creían ser correspondidas, señalan, por una posición de poder. Hasta que quedaban. En los encuentros siempre acababa produciéndose algún tocamiento no deseado o agresiones sexuales, a menudo relacionados con episodios de consumo excesivo de alcohol.

CNN afirma tener pruebas que corroboraban elementos clave de las denuncias de cada una de las mujeres, incluida la de la exempleada que asegura haber sido agredida sexualmente: existen mensajes de la víctima horas después de la presunta agresión en las que menciona el nombre del supuesto agresor, así como informes de pruebas médicas a las que se sometió.

“Siempre sentí que si denunciaba, iba a sufrir las consecuencias porque él era muy poderoso”, afirma la exempleada que acusa a Swalwell de agredirla, y agrega: “He vivido con miedo todos los días”.

Sin embargo, Eric Swalwell, casado y con tres hijos, niega los hechos: “Estas acusaciones son falsas y surgen en vísperas de unas elecciones en las que el favorito para gobernador se enfrenta a la oposición”, ha declarado el demócrata a CNN.

“Durante casi 20 años, he servido al público como fiscal y congresista, y siempre he protegido a las mujeres. Me defenderé con los hechos y, de ser necesario, emprenderé acciones legales. En los próximos días, mi prioridad será estar con mi esposa e hijos y defender nuestras décadas de servicio frente a estas mentiras”.

Su abogado también envió una carta a CNN negando que Swalwell haya tenido relaciones sexuales sin consentimiento con alguna mujer o que haya tenido relaciones sexuales con algún miembro de su personal.