Terremoto en el mundo MAGA: Trump ataca a los 'influencers' conservadores por criticarle por Irán y los tacha de "estúpidos"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump arremetió contra influyentes comunicadores conservadores como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones por criticar su gestión respecto a Irán. Trump calificó a estos 'influencers' de "estúpidos" y "perdedores", generando una oleada de reacciones en redes sociales, tanto a favor como en contra. Estos comunicadores, antes aliados clave del movimiento MAGA, se han distanciado de Trump y han criticado abiertamente sus últimas declaraciones y decisiones. El conflicto interno en el entorno conservador coincide con crecientes críticas de figuras republicanas y demócratas hacia el comportamiento errático del presidente.

El presidente Donald Trump arremetió este jueves contra los conservadores más influyentes que critican sus movimientos en la guerra de Irán. En un mensaje en su red Truth Social se despachó a gusto contra quienes han censurado algunas de sus declaraciones recientes.

"Tienen una cosa en común: son estúpidos y lo saben. Sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe". Se refería a Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones, fieles promotores de su movimiento MAGA.

Una hora después se ensañó en el mismo medio contra el Wall Street Journal por decir que había "declarado prematuramente la victoria". Lo definió como "uno de los peores y más inexactos" equipos editoriales del mundo.

Lo que sí comparten los cuatro objetivos del desairado post de casi 3.000 caracteres es que son comunicadores con una enorme influencia en el electorado conservador. Sumando sus seguidores en las redes sociales se pueden contar entre 30 y 35 millones.

El mensaje desató un vendaval de reacciones a favor y en contra. Las redes censuraron sobre todo las alusiones personales. "Declaraciones como esta hablan más de usted que de ellos, señor", expresó una seguidora en X.

Trump's followers on Truth Social are extremely upset about his attacks on Candace Owens, Megyn Kelly, Alex Jones, and Tucker Carlson. pic.twitter.com/cmriGfkVJG — Headquarters (@HQNewsNow) April 9, 2026

El primero en la lista de las descalificaciones, Tucker Carlson, es una de las voces más influyentes del populismo conservador estadounidense. Mantiene posturas extremas contra la inmigración. Ha sido acusado de amplificar teorías conspirativas y mensajes racistas.

Su relación con el presidente ha sido como una montaña rusa, con altibajos según se manifestaba el apoyo del periodista. Carlson condujo en 2016 el programa de noticias más visto de EEUU a través de Fox News.

En la actualidad, mantiene un canal en YouTube con casi dos millones de seguidores. Este miércoles, emitió un vídeo criticando las últimas declaraciones del mandatario. "¿Dice que Irán va a estar en el infierno? ¡Ya está en el infierno!", dijo.

La parte del programa que encendió a Trump fue cuando el presentador declaró: "Si trabajas en la Casa Blanca o en el Ejército, es el momento de decir ¡no!". "Hay que decirle a la cara al presidente que de ninguna manera", añadió.

El mensaje califica al periodista como un "necio... que ni siquiera pudo terminar la universidad". "Era un hombre acabado cuando lo despidieron de Fox y nunca ha vuelto a ser el mismo. ¡Quizás debería ver a un buen psiquiatra!", concluyó.

Megyn Kelly es una comentarista política conservadora que también trabajó en la Fox. En la actualidad dirige un programa en YouTube con casi cinco millones de suscriptores.

Hay que decirle a la cara al presidente que de ninguna manera

En 2015 le preguntó a Trump ante las cámaras si le parecía adecuado en su posición llamar "gordas, cerdas, perras o guarras" a las mujeres que le caían mal. El mensaje del presidente en Truth Social recordaba el episodio.

De Candace Owens dijo que la primera dama francesa es mucho más guapa que ella. La comentarista desató la polémica cuando difundió la teoría conspiratoria de que Brigitte Macron era en realidad un hombre.

En su mensaje, Trump dijo que esperaba que la esposa del mandatario francés ganara muchos millones en la demanda que debería poner a la comentarista. Owens gestiona su canal Candace en YouTube con cerca de 6 millones de seguidores.

Alex Jones, fundador de la plataforma de extrema derecha Infowars, es conocido por sus teorías conspiratorias. Trump hace mención en su mensaje a la indemnización de más de 1.000 millones de dólares que tuvo que asumir a favor de las familias de las víctimas de la matanza de Sandy Hook.

En 2012, el joven de 20 años Adam Lanza asesinó a 20 alumnos y 6 profesores en una escuela de la localidad de Newton, Connecticut. Jones divulgó la teoría de que todo fue un montaje y que se contrataron actores para simular el asesinato masivo.

A los cuatro los trata de inútiles y perdedores. Dice que ya no tiene nada que ver con ellos; que le llaman por teléfono, pero no tiene tiempo para atenderlos porque está muy ocupado con la guerra y con el país.

Apoyo a MAGA

Carlson, Kelly, Owens y Jones representaron en el pasado la influencia más radical del trumpismo. Sus programas sirvieron de amplificador de las líneas maestras de MAGA: lucha contra la inmigración, supremacía blanca o ultranacionalismo.

Sin embargo, en el segundo mandato se han distanciado de la posición oficial, criticando algunas de las derivas del presidente. Las declaraciones recientes sobre el fin de "una civilización" o los constantes cambios en la guerra de Irán han hecho arreciar las críticas contra la Casa Blanca.

Por el momento, la respuesta de algunos de los aludidos ha sido tímida: "Quizás es el momento de mandar al abuelo a casa", ha publicado Candace Owens en X. Por su parte, Alex Jones ha declarado: "En el fondo me da pena. Yo apoyaba al anterior Trump, que hizo muchas cosas buenas por este país".

No son las únicas voces que se han alzado contra el comportamiento de Donald Trump entre las filas conservadoras. Un número creciente de republicanos prominentes se unieron a los demócratas en su condena por las declaraciones de esta Semana Santa.

La retórica de los últimos días alienta la idea de que el comportamiento del mandatario es errático. Varios congresistas y senadores demócratas han pedido al Gabinete que invoque la sección 4 de la 25.ª enmienda que establece el mecanismo de transferencia del poder ante la incapacidad del presidente. La petición ha sido rechazada.