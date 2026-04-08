Republicanos exaliados de Trump piden su destitución mediante la 25ª Enmienda tras las amenazas a Irán

Las claves nuevo Generado con IA Exaliados republicanos de Donald Trump, como Marjorie Taylor-Greene, han pedido su destitución mediante la 25ª Enmienda tras amenazas contra Irán. Marjorie Taylor-Greene, antes aliada de Trump en el Congreso, calificó sus amenazas de "maldad y locura" y rompió con él por diferencias en política exterior. El comentarista Alex Jones también planteó en su podcast la aplicación de la 25ª Enmienda, aunque expertos señalan que el procedimiento es complejo. La oposición demócrata, encabezada por Ilhan Omar y Hakeem Jeffries, respalda la destitución de Trump y busca limitar el uso de la fuerza militar en Irán.

Exaliados acérrimos del presidente estadounidense, Donald Trump, pidieron este martes el cese del mandatario al considerar que no es apto para continuar en el cargo tras sus recientes amenazas de acabar "con toda una civilización", horas antes de que venciese el plazo de su ultimátum a Irán, del que finalmente ha resultado acuerdo para un alto el fuego temporal.



"¡La 25 Enmienda! No ha caído ni una sola bomba sobre EEUU. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura", escribió en la red social X la excongresista republicana Marjorie Taylor-Greene, en alusión a la enmienda de la Constitución estadounidense que permite la destitución de un presidente por incapacidad para ejercer sus funciones.



Desde el primer mandato de Trump, Greene se mantuvo entre las voces líderes del movimiento MAGA del republicano y una de sus principales aliadas en el Congreso, hasta su ruptura en noviembre pasado debido a diferencias en el enfoque de política exterior del presidente y su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

25TH AMENDMENT!!!

Not a single bomb has dropped on America. We cannot kill an entire civilization.

This is evil and madness. pic.twitter.com/2mdogDRZN4 — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 7, 2026

Otro exseguidor del mandatario, el polémico comentarista Alex Jones, también mencionó la aplicación de la provisión constitucional contra el neoyorquino.



Jones, uno de los teóricos de la conspiración más conocidos y fundador de la plataforma Infowars, preguntó en su podcast al abogado Robert Barnes: "¿Cómo aplicamos la Vigesimoquinta Enmienda contra él (Trump)?".



"El problema es que se requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara (de Representantes, la Cámara Baja nacional); es necesario que esos dos tercios actúen contra Trump", respondió Barnes, quien admitió que este procedimiento es más complicado que un juicio político o impeachment.



La cuarta sección de esta Enmienda, aprobada en 1967, establece un mecanismo por el cual el vicepresidente, junto a la mayoría de los titulares del Gabinete, puede declarar que el presidente se encuentra "incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo".



Esta declaración debe ser confirmada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras del Congreso.



Preguntado este lunes por las críticas sobre su estado de salud mental en el transcurso de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán, Trump negó haber escuchado nada al respecto.



La retórica del republicano también ha desatado una ola de condenas entre la oposición demócrata.



La representante demócrata por Minnesota, Ilham Omar, conocida detractora de Trump, reaccionó diciendo que "esto es inaceptable" y pidió: "Invoquen la 25 Enmienda. Juicio político. Destitución. Este lunático desquiciado debe ser destituido de su cargo".



Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, anunció que su bancada impulsará una nueva votación sobre una resolución destinada a limitar el uso de la fuerza militar en Irán. "Solo necesitamos uno o dos republicanos adicionales, y creo que estamos en camino de lograrlo", afirmó.