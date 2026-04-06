La ONU recuerda a Trump que las infraestructuras civiles y energéticas "no se pueden atacar tras sus amenazas a Irán

El presidente estadounidense Trump este lunes durante su rueda de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La ONU recordó a Donald Trump que las infraestructuras civiles y energéticas no pueden ser atacadas según el derecho internacional. Las declaraciones surgen tras las amenazas de Trump de destruir puentes y centrales energéticas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz. El portavoz de la ONU advirtió que cualquier ataque contra infraestructuras civiles constituye una violación clara del derecho internacional. Trump considera significativa la propuesta de paz iraní, pero insiste en que no cumple aún sus exigencias y mantiene la presión sobre Irán.

La ONU recordó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las infraestructuras civiles y energéticas "no se pueden atacar" después de que el mandatario amenazara a Irán con destruir sus puentes y sus centrales energéticas si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes por la noche.

Así lo dijo Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria, cuando quedan poco más de 24 horas para que se complete el ultimátum de Trump a Irán.

"La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y, una vez más, insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades. Recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas", declaró el portavoz.

Además, según Dujarric, esta prohibición se extiende a las infraestructuras civiles que "pudieran considerarse un objetivo militar" cuando un ataque pudiera causar "daños colaterales excesivos a la población civil".

"Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara", afirmó.

Dujarric fue preguntado por las amenazas de Trump a Teherán para que reabran el estrecho, clave para el transporte de una quinta parte del petróleo mundial, después de que diera hasta este lunes a las 20.00 horas de Washington, plazo que prorrogó a este martes para reabrir el paso o, de lo contrario, desatar "el infierno" en el país y destruiría todas sus centrales energéticas, así como puentes y carreteras.

El presidente estadounidense afirmó que la propuesta de paz presentada por los negociadores iraníes en las últimas horas es "significativa", pero apuntó que aún no está a la altura de sus exigencias.

"Una vez más, el secretario general reafirma que ya es hora de que las partes pongan fin a este conflicto, ya que no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales", concluyó Dujarric.