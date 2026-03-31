Trump revela que su nuevo salón de baile en la Casa Blanca ocultará una enorme base militar subterránea

El proyecto enfrenta una demanda del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, que cuestiona la legalidad de la demolición del Ala Este sin aprobación del Congreso.

El nuevo complejo subterráneo ampliará el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia (PEOC), adaptándolo a nuevas amenazas y reforzando su seguridad.

La obra, financiada con donaciones privadas de empresas como Amazon, Apple, Google y Meta, tendrá un coste estimado de 300 millones de dólares.

Donald Trump anunció que el nuevo salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca ocultará una gran base militar subterránea.

Donald Trump sorprendió este domingo a los periodistas que lo acompañaban en el Air Force One al revelar un secreto. En la rueda de prensa informal, anunció que el salón de baile que construye en el Ala Este esconderá una enorme instalación militar subterránea.

El presidente compareció ante los medios que lo acompañaban en el avión presidencial, camino de la base conjunta de Andrews, en Maryland. Dedicó tres minutos a informar sobre la buena marcha de las negociaciones con Irán y algo más a explicar cómo quedará el Ala Este de la Casa Blanca cuando terminen las obras.

Trump no pudo ocultar su origen como promotor inmobiliario: exhibió media docena de grandes carteles que le pasaba un asistente. Mientras, describía los detalles de las distintas perspectivas del edificio.

Precisó que la Casa Blanca no tenía los salones adecuados para recibir a altos mandatarios de otras naciones. En particular, mencionó al "presidente Xi, de China". "Será el mejor salón de baile del mundo", declaró.

Aseguró que estaba recibiendo muy buenos comentarios: "Incluso de personas que todavía no han visto las imágenes", puntualizó. Detalló que las ventanas montarán gruesos cristales antibala y que los techos estarán construidos a prueba de drones de todo tipo.

Confirmó que el coste sería inferior al presupuestado. Una vez más, explicó que la construcción de la nueva Ala Este de la Casa Blanca no corre a cargo del presupuesto del Gobierno. "Todo el dinero lo ponemos yo y otros donantes", aseguró.

El presupuesto de la obra asciende a unos 300 millones de dólares. La Administración Trump divulgó en su día una lista con 42 donantes privados entre los que se encuentran Amazon, Apple, Google o Meta. Se estima que, entre todos, se cubrirán los gastos de ejecución. El presidente anunció que aportará "lo que sea necesario".

Dibujo de los alzados de la nueva Ala Este de la Casa Blanca. The National Capital Planning Comision Shalom Barenes Associates, Architects.

Preguntado por el fin de las obras, no señaló una fecha concreta. Informó que los trabajos iban "por delante de lo previsto", a pesar de la "estúpida demanda" que pretende suspenderlas.

Se refería a una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, un organismo encargado del cuidado de los lugares históricos del país. El Fondo denunció que la decisión de demoler el Ala Este no es potestad del presidente.

La demanda sostenía que la Casa Blanca es una propiedad federal de alto valor histórico y sobre la que el Congreso debería tener la última palabra. Añadía que el nuevo volumen se había levantado sin las revisiones previas que determina la ley.

El complejo militar al que se refirió Trump ante los medios en el Air Force One podría ser un pretexto para argumentar la oportunidad de las obras. En realidad, hablaba de la ampliación del Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia (PEOC).

El Centro de Operaciones y Emergencia

Se trata de un búnker subterráneo que ya existía bajo el Ala Este, preparado para refugiar al presidente y su familia en caso de emergencia. El matrimonio Trump se alojó durante una hora en mayo de 2020, cuando los disturbios por la muerte de George Floyd a manos de la Policía sobrepasaron el perímetro de seguridad de la Casa Blanca.

El Centro se construyó durante la Segunda Guerra Mundial como refugio antiaéreo. En la gran reforma ordenada por el presidente Harry Truman se dotó de sistemas propios de energía, agua y filtrado de aire para operar de forma autónoma en caso de amenaza nuclear.

Estaba situado a varios metros por debajo del nivel del suelo y se accedía a él a través de dos ascensores. El interior recordaba el aspecto de un submarino, con techos bajos y estancias con literas para los alojados.

Se utilizó como centro de continuidad del Gobierno en caso de amenaza para la Casa Blanca. Sirvió de refugio para el vicepresidente Dick Cheney y parte de su gabinete durante los atentados del 11-S.

El presidente George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney departen en el PEOC durante las crisis del 11-S

Las viejas instalaciones subterráneas se desmantelaron al comienzo de las obras de remodelación del Ala Este. El nuevo complejo contará con medios e infraestructura adaptados a las nuevas amenazas, aunque no se han hecho público los detalles de su construcción.

El director de Administración y Gestión de la Casa Blanca, Joshua Fisher, declaró en una comparecencia a primeros de enero que se reforzarán las "funcionalidades críticas" del Centro. "Hay muchos aspectos de este proyecto que son alto secreto", afirmó.

Jonathan Wackrow, exagente del Servicio Secreto de EEUU explicó a la cadena CNN que el PEOC trabaja en tándem con la Sala de Situación, instalada en el Ala Oeste. Esta estancia funciona las 24 horas del día y a ella llegan las comunicaciones de diversas redes tácticas y estratégicas.

El especialista explicó que el nuevo Centro Presidencial deberá responder a las nuevas amenazas. Se refirió a ataques nucleares, bombas demoledoras de gran potencia o armas químicas y biológicas. "No hay forma de anticipar cuál puede ser el coste de semejante instalación", aseguró.