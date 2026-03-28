Millones de personas se unen en EEUU al movimiento 'No Kings' para protestar contra los abusos del Gobierno de Trump

Una figura del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la manifestación de 'No Kings' que ha tenido lugar este sábado en Washington D.C. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Millones de personas en EEUU participan en la tercera jornada de protestas del movimiento 'No Kings' contra el gobierno de Donald Trump. Más de 3.300 concentraciones se llevan a cabo en los 50 estados, destacando ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. El movimiento, apoyado por 400 organizaciones, denuncia el autoritarismo de Trump, los abusos del ICE y la reciente intervención militar en Irán. Las protestas bajo el lema 'No Kings' han ido creciendo desde su inicio en junio de 2025 y el movimiento cuenta con respaldo de figuras como Bernie Sanders.

Durante la jornada de este sábado, está teniendo lugar en EEUU la tercera jornada de manifestaciones del movimiento No Kings, donde millones de personas están mostrando su descontento ante el Gobierno de Donald Trump, el conflicto en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En estos momentos, más de 3.300 concentraciones se están llevando a cabo en los 50 estados del país y, según han informado sus organizadores, esta sería una de las más multitudinarias hasta la fecha en contra del liderazgo de Trump y la situación bélica actual.

Las movilizaciones más importantes están teniendo lugar en Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C., Minneapolis y Saint Paul.

Este movimiento ha sido el fruto de la unión de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU).

Bajo el lema No kings, se quiere mostrar el rechazo al "autoritarismo" que perciben durante el segundo mandato de Donald Trump, sobre todo a raíz de los presuntos abusos del ICE y los operativos migratorios, donde dos ciudadanos estadounidenses han sido asesinados el pasado mes de enero en Minnesota.

Asimismo, también quieren mostrar su descontento ante la "guerra ilegal" que ha iniciado el líder estadounidense hace un mes en Irán.

Un día antes de esta movilización a nivel nacional, el senador progresista Bernie Senders declaró, vía X, que "millones de americanos se iban a unir a las protestas del movimiento No Kings".

"Diremos no al autoritarismo. No a la oligarquía. No a las guerras interminables. No a los continuos ataques contra la clase trabajadora", ha sentenciado Senders.

Tercera marcha desde 2025

Las protestas que se están llevando a cabo en la jornada de este 28 de marzo no son las primeras que han tenido lugar contra la política de Trump.

La primera manifestación bajo el lema 'No kings' ha tenido lugar el 14 de junio de 2025, día en el que tuvo lugar el aniversario del ejército de EEUU y los 250 años de sus fuerzas armadas con un desfile en la capital estadounidense, Washington D.C.

Cuatro meses después, el 18 de octubre, se volvió a realizar otra movilización, donde asistieron, según señaló The New York Times, más de siete millones de personas.

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