Trump y sus contradicciones: vota por correo en Florida pese a su cruzada durante una década contra este "fraude" electoral

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump votó por correo en Florida pese a haber criticado fuertemente este método, calificándolo de "fraude electoral". El voto por correo de Trump se produjo antes de unas elecciones especiales en Florida para un escaño en la Cámara de Representantes. El Senado de EE.UU. debate la Ley SAVE America Act, que busca exigir prueba de ciudadanía para votar, iniciativa impulsada por Trump y rechazada por los demócratas. El presidente ha atribuido su derrota en 2020 al voto por correo, sistema que sigue generando debate político en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó por correo antes de las elecciones especiales que se celebran este martes en Florida, a pesar de liderar una cruzada política contra esta forma de voto desde que optó por primera vez a la presidencia en los comicios de 2016 y especialmente tras su derrota ante el demócrata Joe Biden en 2020.

El republicano aseguró este mismo lunes en Memphis que "el voto por correo es sinónimo de fraude electoral por correo” y añadió “yo lo llamo fraude electoral por correo, y tenemos que hacer algo al respecto”.

Pese a estas declaraciones, Trump envió su papeleta por correo a principios de este mes desde su complejo turístico Mar-a-Lago en el Condado de Palm Beach, según los registros del sitio web del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, tal y como publica el medio estadounidense The Hill.

La votación de Florida tenía como objetivo elegir entre la demócrata Emily Gregory y el republicano Jon Maples por el escaño en la Cámara de Representantes que dejó vacante el republicano Mike Caruso.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Whales, declaró a The Hill que el hecho de que Trump votara por correo no tenía importancia, porque "todo el mundo sabe" que participa en las elecciones de Florida.

Sin embargo, el presidente ha mostrado una actitud pública beligerante contra este método de votación y lo intensificó en 2020, cuando más estadounidenses votaron por correo por la pandemia de la covid.

Trump atribuyó parte de su derrota ese mismo año al voto por correo, al que calificó habitualmente como "fraudulento".

Este sistema de votación es, ante las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, objeto de discusión política.

El Senado debate desde hace una semana la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America Act) que exigiría a los estadounidenses presentar una prueba de ciudadanía para registrarse para votar y que se ha convertido en prioridad política para Trump.

Los demócratas se oponen a este cambio legislativo que, según sostienen, tendría como objetivo dejar a grandes grupos sociales sin acceso a las urnas, por lo que tiene pocas posibilidades de salir adelante.