La incómoda broma de Trump para justificar Irán que dejó muda a Takaichi: "¿Por qué Japón no avisó de Pearl Harbor?"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump hizo una broma sobre el ataque a Pearl Harbor durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para justificar la falta de aviso sobre bombardeos a Irán. Trump argumentó que buscaban el factor sorpresa en la operación militar y comparó la situación con la sorpresa de Pearl Harbor, preguntando irónicamente por qué Japón no avisó a Estados Unidos en 1941. Las palabras de Trump dejaron a la líder japonesa visiblemente incómoda y rompieron con la tradición estadounidense de evitar referencias directas a ese episodio en encuentros diplomáticos con Japón. No es la primera vez que Trump utiliza bromas históricas en relaciones internacionales, habiendo hecho comentarios similares con líderes europeos sobre la Segunda Guerra Mundial.

En otra de sus bromas incómodas dirigidas a un líder mundial, Donald Trump recurrió este jueves, durante una cumbre con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, a un chiste sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la II Guerra Mundial para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por "sorpresa" y por eso no avisó a sus aliados.

"No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción -y lo hemos hecho con gran contundencia-, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa", explicó el mandatario republicano, preguntado por un reportero nipón que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido por el hecho de que la Casa Blanca no notificara por adelantado al país asiático o a los aliados europeos sobre los bombardeos contra la República Islámica.

"¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?", bromeó entonces Trump frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval. "Saben más de sorpresas que nosotros", añadió.

La incómoda broma de Trump sobre Pearl Harbor ante la primera ministra japonesa

Durante décadas, los presidentes estadounidenses evitaron hablar con dureza sobre el bombardeo de los aviones japoneses contra la base del Pacífico para profundizar los lazos con Tokio. Pero la diplomacia tradicional no encaja con el actual inquilino de la Casa Blanca, como ha demostrado en incontables ocasiones.

Mientras Trump pronunciaba estas palabras, Takaichi abrió mucho los ojos y pareció dar un respiro hondo. Mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo y no se manifestó al respecto en ningún momento, desplegando una frialdad total.

Chistes sobre la guerra

El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawái en diciembre de 1941 no solo supuso la entrada de EEUU en la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11-S fue el ataque que más víctimas estadounidenses ha dejado en suelo nacional: más de 2.400.

Es, junto con el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Japón, uno de los episodios que Washington y Tokio suelen evitar mencionar en la medida de lo posible en el marco de sus relaciones diplomáticas. De hecho, durante la Guerra Fría, Washington describió el ataque sobre Pearl Harbor como una tragedia histórica, pasando página de ese discurso de "el día de la infamia", como lo había definido el presidente Roosevelt.

Imagen tomada a distancia del ataque sobre la base, en la que destaca el humo procedente del 'Arizona' y el fuego antiaéreo.

En 2016, Barack Obama visitó la isla del Pacífico y el lugar del ataque acompañado del primer ministro japonés Shinzo Abe. Ambos depositaron coronas de lirios de la paz blancos en el monumento conmemorativo. El presidente estadounidense destacó que la visita recordaba "lo que es posible entre naciones y pueblos".

Las palabras de Trump no son las primeras en este sentido, sino que ha protagonizado episodios similares con líderes europeos.

El pasado enero el presidente estadounidense dijo en el Foro Económico de Davos que sin la ayuda de EEUU en la II Guerra Mundial la gente de esa comuna germanófona de Suiza (país que además fue neutral en el conflicto) y el resto de Europa estarían "hablando alemán".

Durante una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el año pasado, Trump también dijo que los desembarcos aliados del Día D en Normandía no supusieron "un día agradable" para los germanos. El líder germano se apresuró a aclarar que los alemanes celebran el éxito de esa operación, que resultó clave para la derrota del nazismo y para poner fin al conflicto en Europa.