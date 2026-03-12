California incrementa la seguridad en torno a los Óscar tras recibir una alerta del FBI sobre posibles atentados de Irán

Todo listo en Hollywood para la entrega de los Oscar en el teatro Dolby. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA El FBI alertó a las autoridades de California sobre posibles ataques con drones iraníes durante la gala de los Óscar. El gobernador Gavin Newsom confirmó la colaboración con el Centro de Operaciones del Estado y grupos especializados para reforzar la seguridad. La ceremonia de los Óscar contará con medidas de seguridad adicionales, incluyendo apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles. Los drones iraníes Shahed, utilizados en conflictos como Ucrania, son considerados una amenaza potencial por su alcance y eficacia.

A finales de febrero, el FBI emitió una alerta advirtiendo a los departamentos de policía de todas las localidades del Estado de California de posibles ataques con drones en la Costa Oeste. Según ABC News, la nota fue distribuida para alertar a las autoridades locales sobre el riesgo de atentados durante la celebración de los Óscar.

Según el comunicado, la policía federal habría recibido información que sugería que "Irán planeaba llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa". La agresión iría dirigida "contra objetivos no especificados".

El gobernador del Estado de California, Gavin Newsom, confirmó este miércoles que las autoridades seguían muy de cerca las advertencias sobre posibles acciones terroristas iraníes. "Hemos colaborado con el Centro de Operaciones del Estado", declaró. Añadió que había trabajado con los servicios de emergencia "para asegurarse de retransmitir cualquier información relevante".

Dron Shahed en vuelo EE.

El Centro de Operaciones del Estado se formó el pasado 28 de febrero, inmediatamente después del inicio de las hostilidades. Newsom aseguró que el Estado de California había "convocado a grupos especializados en materias de seguridad", aunque no ofreció más detalles.

Las sospechas sobre una acción iraní se conocieron antes del inicio de la intervención militar de EEUU e Israel contra la República Islámica y la alerta se distribuyó pocos días después. Los expertos aseguran que tras 12 días de bombardeos continuados sobre el Ejército iraní la capacidad de perpetrar una intervención de esas características se ha "degradado considerablemente".

La ceremonia de los Óscar de 2026 se celebra este próximo domingo, 15 de marzo, en el Dolby Theater de Hollywood. A ella asisten las celebridades más destacadas de la industria del cine y figuras influyentes del mundo empresarial. Unos 20 millones de espectadores siguen el acontecimiento en directo y se estima una audiencia mundial de varias decenas de millones más.

Durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles por la organización de los Óscar, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, anunciaron que la ceremonia contará con mayor seguridad, según señala The Hollywood Reporter. "Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración", declaró Kapoor.

"Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan, los que lo presencien, incluso los que sean fans del espectáculo cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje", explicó.

Los drones iraníes no son la única amenaza que se cierne sobre el cielo californiano. Los servicios de inteligencia estadounidenses colaboraron activamente con las autoridades policiales y el Ejército mexicano en la acción de captura de 'El Mencho', el 'capo' del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que acabó con su muerte el pasado domingo 22 de febrero.

Informes policiales no corroborados sugieren que algunos líderes del cártel autorizaron atacar a los miembros de las fuerzas de seguridad y el Ejército estadounidenses estacionados a lo largo de la frontera. Para ello, podrían valerse de drones cargados con explosivos.

No hay precedentes de que se hayan producido acciones de este tipo, pero las autoridades no descartan que ocurran en un futuro. La oficina del gobernador de California declaró a los medios que "trabajaba activamente" con las autoridades locales, estatales y federales para proteger a las comunidades del estado.

Los drones 'kamikaze'

Los llamados 'drones kamikaze' del tipo Shahed se hicieron muy populares en la guerra de Ucrania. Se diseñaron en Irán y se construyen con materiales ligeros y baratos. Son un arma muy eficaz contra objetivos específicos. Las primeras versiones tenían un alcance de unos 800 km, pero los modelos posteriores extendieron su rango de acción más allá de los 2.000 km.

Rusia fabrica un derivado llamado Geran. Se calcula que un 90% de la producción actual de este tipo de artefactos sale de las factorías rusas. Su coste se estima alrededor de 70.000 euros. Se lanzan en enjambres para confundir a las defensas antiaéreas y asegurar que alguna de las unidades alcanza el objetivo programado.