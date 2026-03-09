Investigan como "terrorismo relacionado con ISIS" el ataque con artefactos explosivos contra la residencia de Mamdani

La Policía antidisturbios intenta dispersar a la multitud tras un acto antimusulmán organizado por Jake Lang el pasado sábado frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El NYPD investiga como terrorismo relacionado con ISIS el lanzamiento de artefactos explosivos frente a la residencia del alcalde Zohran Mamdani durante protestas en Nueva York. Durante los enfrentamientos, un artefacto explosivo improvisado fue lanzado pero se apagó al impactar contra una barrera, sin causar heridos. Dos hombres, Emir Balat e Ibrahim Kayumi, fueron detenidos y admitieron haberse inspirado en ISIS; el caso cuenta con la intervención del FBI. El alcalde Mamdani calificó el ataque como "reprobable" y denunció el odio y racismo de la protesta, subrayando que este tipo de violencia no tiene cabida en Nueva York.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investiga como un acto de "terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI)" el lanzamiento fallido de un artefacto explosivo improvisado y de otro dispositivo frente a la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, durante las protestas del pasado fin de semana.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana del agitador de extrema derecha Jake Lang, uno de los indultados del asalto al Capitolio, y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, frente a la residencia del alcalde.

Durante los enfrentamientos entre ambas manifestaciones, un primer artefacto explosivo improvisado fue lanzado, desatando el pánico tras generar humo y llamas en el aire, pero que se apagó al impactar contra una barrera, sin llegar a detonar ni causar heridos.

🚨🤬This is 18-year-old Amir Balat, who is seen yelling “Allahu Akbar” while throwing an explosive device packed with nuts, bolts, and screws—designed to maim or injure Jake Lang and other Crusaders—during a protest in front of Gracie Mansion, Zohran Mamdani’s home.🤬🚨



These… pic.twitter.com/orTMaXaEdo — 🇺🇸 𝓐𝓟𝓡𝓘𝓛 𝓢𝓟𝓐𝓡𝓚𝓢 🇺🇸 (@AprilSpark1890) March 8, 2026

El mismo hombre que arrojó el primer artefacto encendió un segundo mientras huía y lo dejó caer en la calle antes de ser reducido por los agentes, que acordonaron la zona y revisaron el dispositivo.

La comisionada de Policía, Jessica S. Tisch, afirmó: "Los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran artefactos de broma ni bombas de humo. Eran artefactos explosivos improvisados que podrían haber causado lesiones graves o la muerte".

Dos hombres fueron detenidos en relación con estos hechos - Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19- y, de acuerdo con fuentes policiales citadas por CNN, ambos admitieron haberse inspirado en ISIS, por lo que el caso está siendo investigado como posible terrorismo de motivación yihadista con la participación del FBI y de la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo.

El agitador de ultra derecha Jake Lang durante la protesta antimusulmana del sábado en Nueva York Efe

Mamdani calificó el lanzamiento de ambos artefactos como "reprobable" y "un ataque a los valores de la ciudad".

A través de un comunicado oficial, el primer alcalde musulmán en la historia de la urbe neoyorquina denunció que la protesta, organizada por Lang, estuvo "enraizada en el fanatismo y el racismo".

"Este tipo de odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York. Es una afrenta a nuestra unidad", afirmó el alcalde, quien además calificó de "perturbador" el uso de dispositivos con potencial explosivo para intentar herir a los ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la detención de seis personas, dos de ellas vinculadas directamente con el lanzamiento de los objetos.