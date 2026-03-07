Trump asegura a los líderes latinoamericanos que no va a aprender "su maldito idioma" y Hegseth sentencia: "Solo hablo americano"

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante su intervención en la Cumbre "Escudo de las Américas" este sábado en Miami. Reuters

"No voy a aprender su maldito idioma". De esta forma, el presidente estadounidense, Donald Trump, sentenció este sábado ante una docena de líderes latinoamericanos que no tiene intención de aprender español.

El mandatario republicano hizo estas declaraciones durante una cumbre en Miami con presidentes de derechas de la región. Entre ellos el de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, dado que habla español.

"No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo", ha declarado entre risas.

El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete" y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según ha relatado, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

Asimismo, afirmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, Vladímir Putin, si el intérprete no es bueno.

"Solo hablo americano"

Al contrario que Marco Rubio, el Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ha respondido de manera contundente que él "solo habla americano".

Trump convocó a los líderes de la derecha latinoamericana en una cumbre en un club de golf en Florida a la que no fueron invitados los mandatarios progresistas de México, Brasil o Colombia.

Los asistentes a la cumbre son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También está presente el presidente electo de Chile, el líder de extrema derecha José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.