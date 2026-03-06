Trump planea cerrar Camp East Montana, el mayor centro de detención del ICE, tras brotes de tuberculosis y varios muertos

Las claves nuevo Generado con IA Trump planea cerrar Camp East Montana, el mayor centro de detención del ICE, tras denuncias de violaciones de derechos humanos y malas condiciones sanitarias. En los últimos 45 días han muerto tres personas en el centro, y se han reportado brotes de tuberculosis, sarampión y Covid, lo que ha obligado a imponer cuarentenas. Organizaciones denuncian hacinamiento, mala calidad de la comida, atención médica deficiente, y casos de agresiones y abusos sexuales en el centro. El contrato del centro, administrado por una empresa privada y valorado en 1.200 millones de dólares, será rescindido antes de su fecha prevista de finalización.

Camp East Montana, el mayor centro de detención de inmigrantes del ICE, podría cerrar en las próximas semanas por irregularidades con el contrato de la instalación y varias denuncias por la violación de derechos humanos y las malas condiciones de salubridad.

Tanto es así, quetres personas han muerto allí en los últimos 45 días y se han reportado varios brotes de tuberculosis y sarampión que ya han obligado a imponer varias cuarentenas.

También se han denunciado problemas de hacinamiento, mala calidad de la comida, atención médica deficiente, agresiones y abusos sexuales.

Según informa The Washington Post, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha enviado a sus empleados una carta anunciando que pondrán fin al contrato con la empresa privada que administra este centro, situado dentro de una base militar en Texas.

Dicho contrato, valorado en 1.200 millones de dólares, fue otorgado a la empresa privada Acquisition Logistics en julio 2025 y finalizaba en septiembre de 2027.

Suicidio, homicidio...

Las condiciones en Camp East Montana, un megacentro que no está compuesto por edificios sino por decenas de tiendas de campaña y tiene capacidad para unos 5.000 detenidos, han sido criticadas por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, que han pedido incluso su cierre inmediato.

Tres personas han fallecido dentro: una de ellas por suicidio, otra tras un fallo renal no vigilado por médicos y el tercero por homicidio en un enfrentamiento con personal del centro.

El Camp East Montana, en Texas, abrió como uno de los centros de detención migratoria más grandes de EE.UU. Tendrá capacidad para hasta 5 mil personas y ya enfrenta críticas por las condiciones extremas y riesgos a los derechos humanos. pic.twitter.com/dgRBp96vRh — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 20, 2025

Además, desde que empezó a operar en agosto de 2025, se han registrado brotes de Covid, sarampión y tuberculosis

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han denunciado que en el interior de Camp East Montana hay un patrón de abusos contralos inmigrantes, incluidos golpes y abusos sexuales por parte de los agentes.

El último informe de la ACLU detalla amenazas coercitivas para forzar deportaciones a terceros países, negligencia médica, hambre y alimentación insuficiente, así como la negación de un acceso efectivo a la defensa legal, por lo que, en 2025, fue el año más mortífero para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 migrantes fallecidos.

De hecho, el diario estadounidense The Washington Post reveló que un médico forense ajeno al centro de detención denunció que al menos 15 inmigrantes indocumentados que murieron en Camp Montana en el 2025 fallecieron por asfixia.

La Administración Trump nunca ha confirmado ni esta cifra ni las malas condiciones en el interior de este centro que ahora prevé cerrar.