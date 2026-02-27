"No vi nada y no hice nada malo": el expresidente Clinton asegura que no conocía los delitos cometidos por Epstein

Las claves nuevo Generado con IA Bill Clinton aseguró no haber conocido ni presenciado los delitos de Jeffrey Epstein y negó haber cometido irregularidades. Hillary Clinton también negó cualquier relación con Epstein, afirmando no haber viajado en su avión ni visitado sus propiedades. El testimonio de ambos Clinton fue solicitado por la comisión de la Cámara de Representantes que investiga las ramificaciones políticas del caso Epstein. El congresista James Comer destacó que, aunque no hay acusaciones formales contra los Clinton, existen muchas preguntas sobre su relación con Epstein.

"Nos ha llevado siete meses conseguir que los Clinton vinieran aquí, pero ya los hemos traído y esperamos poder hacer muchas preguntas", celebraba este viernes el congresista republicano James Comer, presidente de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga las ramificaciones políticas del caso de Jeffrey Epstein. "Nadie está acusando en este momento a los Clinton de ninguna irregularidad, pero tenemos muchas preguntas", deslizaba el legislador por Kentucky.

Si Hillary Clinton testificó ayer a puerta cerrada durante siete horas frente a los congresistas para negar con fruición sus vínculos con el pederasta, hoy era el turno de su marido, Bill Clinton, que hizo lo propio a pesar de la abundante documentación existente sobre su relación.

"En primer lugar, yo no tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Epstein", recoge el comunicado emitido este mismo viernes por el expresidente. "Por muchas fotos que me muestren, hay dos cosas que, al final del día, pesan más que su interpretación de esas fotos de hace 20 años".

"Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice. No vi nada y no hice nada malo", remarca la nota del exgobernador de Arkansas, en la que asegura que, "como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no sólo no habría volado en su avión si hubiera tenido el menor indicio de lo que estaba haciendo, sino que yo mismo lo habría denunciado y habría encabezado la demanda de justicia por sus crímenes, no acuerdos indulgentes".

Bill Clinton lamentó, además, que tanto él como muchos otros implicados en el caso Epstein habían llegado a esta situación porque el pederasta "supo ocultarlo a todo el mundo tan bien y durante tanto tiempo. Y cuando todo salió a la luz con su declaración de culpabilidad en 2008, hacía ya mucho que yo había dejado de relacionarme con él".

"No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein", había manifestado un día antes su esposa a través de otro comunicado, en el que aseguraba que, a diferencia de su marido, ella nunca voló en su avión, ni visitó su isla privada, sus casas o sus oficinas.

La exsecretaria del Departamento de Estado adelantó, además, que su marido haría saber este viernes al panel, reunido en un teatro de Chappaqua, una pequeña localidad del estado de Nueva York donde reside el antiguo matrimonio presidencial, que la "gran mayoría" de las personas que tuvieron contacto con Epstein antes de que éste reconociera su culpabilidad en 2008 "no sabían" nada de la trata sexual. "Eso es exactamente lo que mi esposo declarará mañana", aseguró.

La excandidata demócrata a la Casa Blanca lamentó después que, hacia el ecuador del interrogatorio, la sesión "se volvió bastante inusual, porque empezaron a preguntarme por ovnis y por una serie de cuestiones sobre Pizzagate, una de las teorías conspirativas falsas más viles".

El expresidente denunció, por su parte, que hubieran citado a su esposa: "Ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No tiene recuerdo alguno ni siquiera de haberlo conocido. Nunca viajó con él ni visitó su isla, sus casas o sus oficinas. Hayan citado a 10 personas o a 10.000, incluirla a ella simplemente no estuvo bien".

De entrada, el antiguo matrimonio presidencial rechazó la citación de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre su relación con el pederasta. Sólo accedieron cuando los congresistas amenazaron con declararlos en desacato.

Comer confesó este viernes que estaba satisfecho por haber recabado el testimonio de los Clinton, pero no planea bajo ningún concepto citar a Donald Trump. "El presidente Trump ha respondido a cientos, si no miles, de preguntas de todos ustedes sobre Epstein y creo que ha sido muy transparente al divulgar los documentos", aseguró el congresista por Kentucky, que confirmó que el comité haría públicos los vídeos y las transcripciones de las entrevistas a los Clinton.