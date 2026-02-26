Savannah Guthrie, periodista de la NBC, ofrece un millón de dólares por información que ayude a encontrar a su madre

La desaparición ha atraído la atención nacional e internacional, incluyendo declaraciones públicas de Donald Trump y la revisión del caso por la Casa Blanca.

El FBI también ofrece una recompensa de 100.000 dólares y se han realizado batidas y búsquedas con la participación de organizaciones como las Madres Buscadoras de Sonora.

La última pista sobre el caso es un video donde aparece un hombre enmascarado, armado y manipulando la cámara de seguridad de la casa de Nancy Guthrie.

Savannah Guthrie, periodista de la NBC, ha ofrecido un millón de dólares por información que ayude a encontrar a su madre, desaparecida desde el 1 de febrero en Tucson.

La familia de Nancy lleva en vilo casi un mes. Las últimas noticias que tuvieron de la progenitora Guthrie fue en la madrugada del 1 de febrero cuando la dejaron en su casa después de haber cenado todos juntos.

Al día siguiente, como todos los domingos, la esperaban en misa, pero no se presentó. Fue ahí cuando comenzó su pesadilla.

La última y única pista que se ha obtenido del caso fueron las imágenes captadas por la cámara de vigilancia que tenía instalada Nancy en la puerta de su domicilio.

En ellas se podía ver, en la madrugada que desapareció, a un hombre con un pasamontañas, mochila, guantes y una pistola enfundada manipulando la cámara. Sin embargo, nada esclarecedoras.

Tal ha sido la desesperación por no haber realizado apenas avances sobre el paradero de la señora Guthrie que su hija Savannah publicó este martes un vídeo en sus redes sociales en el que ofreció "una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a su recuperación".

Dijo que su familia estaba "alimentando la esperanza" de que su madre todavía estuviera viva, pero reconoció que "es posible que ya se haya ido".

"Si esto sucede, lo aceptaremos, pero necesitamos saber dónde está", dijo Savannah Guthrie en el video. "Alguien sabe algo que puede traerla a casa".

Unas semanas antes, la misma Savannah Guthrie, copresentadora desde hace mucho tiempo del programa de noticias matutino 'Today' de NBC, compartió imágenes en Instagram con el título: "Creemos que todavía está viva. Tráiganla a casa".

No es el primer vídeo que publica la familia pidiendo ayuda al público con pistas y que los secuestradores devuelvan a su madre o se comuniquen directamente con ellos.

A esta recompensa se suman los 100.000 dólares ofrecidos por el FBI, a principios de febrero, a cambio de cualquier información que ayude a esclarecer el paradero de Nancy.

La desaparición de Guthrie ha suscitado un intenso interés público a nivel mundial. Tanto ha sido así que el propio Donald Trump junto a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, revisó las imágenes de la cámara de vigilancia del domicilio de Nancy.

"El presidente alienta a cualquier estadounidense en todo el país que tenga conocimiento del sospechoso a que llame al FBI, que continúa ayudando a las autoridades estatales y locales que lideran esta investigación sobre el terreno", dijo Leavitt.

Asimismo, el propio Trump aseguró el 6 de febrero que "podría haber respuestas muy pronto".

Aunque esos progresos todavía no han llegado, días después exigió que los secuestradores la liberaran inmediatamente ilesa, y sugirió que el Departamento de Justicia buscara la pena de muerte si Guthrie es encontrada muerta.

Desde su desaparición se han organizado batidas, formadas por voluntarios civiles por la zona de Orange Grove Road (Tucson), para buscar pistas sobre la desaparición.

Un cartel dice "se encuentra entre flores amarillas" dejadas en la casa de Nancy Guthrie , la madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie. Reuters.

Por su parte, las Madres Buscadoras de Sonora, una de las principales organizaciones de búsqueda de desaparecidos de México, se han sumado a los esfuerzos en Tucson (Arizona), mientras el Gobierno mexicano ha asegurado que no hay indicios de que esté en el país.

Cronología del secuestro

La noche del 31 de enero la familia Guthrie se reunió para cenar en casa de su hija mayor, Annie y su yerno. Nancy fue vista esa misma madrugada cuando le acompañaron hasta su domicilio en Tucson.

A primera hora de la mañana siguiente, la cámara del timbre de la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie capta imágenes de un hombre con pasamontañas, mochila, guantes y una pistola enfundada manipulando la lente del dispositivo e intentando colocar unas flores para dificultar la visión.

El individuo tiene la cabeza agachada al acercarse a la puerta, lo que sugiere que conocía la ubicación de la cámara, según una fuente policial. El vello facial es visible a través del recorte de la máscara de esquí alrededor de la boca del hombre.

El sheriff del condado, Chris Nanos, dijo que la cámara fue desactivada poco antes de las 2 am hora local del 1 de febrero

Aproximadamente media hora después, la aplicación del marcapasos de Guthrie perdió la conexión con su línea telefónica. Poco antes del mediodía, sus familiares notificaron a las autoridades que no había acudido a misa y que no sabían nada de ella.

Nanos dijo que la anciana Guthrie tenía una movilidad física extremadamente limitada y no podía salir de su casa sin ayuda, lo que llevó a los investigadores a concluir desde el principio que se la habían llevado contra su voluntad.

El 5 de febrero las autoridades confirmaron que las pruebas de ADN demostraron que la sangre hallada en el porche de Guthrie provenía de ella. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, vencía el primer plazo establecido en una supuesta carta de rescate.

Tan solo cinco días más tarde el departamento del sheriff y el FBI publicaron el video del hombre armado en la puerta de Nancy Guthrie, una grabación que el sheriff describió posteriormente como la principal pista del caso.

Horas después, las autoridades registraron una vivienda en la ciudad fronteriza de Río Rico, Arizona, a 97 km al sur de Tucson, donde detuvieron a un hombre para interrogarlo, pero al poco, fue liberado.

El 15 de febrero, el FBI dijo que obtuvo una muestra de ADN de un guante que fue encontrado cerca de la casa de Nancy y que parecía coincidir con el par que usaba el hombre enmascarado en las imágenes de la cámara del timbre.

Hipótesis que dos días después fue rechazada por el propio FBI al "no coincidir con ningún perfil genético conocido en una base de datos nacional".

Hasta el momento, han surgido al menos dos supuestas notas de rescate desde la desaparición de Nancy Guthrie, ambas entregadas inicialmente a medios de comunicación, aunque no con confirmación expresa.

El sheriff del condado afirmó el 16 de febrero que no ha surgido ninguna prueba de vida desde el secuestro, pero agregó que "tampoco ha habido ninguna prueba de muerte", diciendo que su presunción de trabajo es que Nancy Guthrie sigue viva.

Sin embargo, tras 25 días desaparecida, su hija Savannah reconoció que "es posible que ya se haya ido" y que lo único que quieren es "saber donde está y traerla a casa".