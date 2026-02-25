Trump tacha a los demócratas de "locos" en su discurso del estado de la Unión y le replican: "Tú matas estadounidenses"

La congresista Ilhan Omar increpa a Donald Trump durante el estado de la Unión. Kenny Holston/ REUTERS

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump llamó "locos" a los demócratas durante su discurso del estado de la Unión, generando una fuerte reacción de la bancada opositora. Las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib acusaron a Trump de "matar estadounidenses", haciendo referencia a muertes de ciudadanos en redadas migratorias. El discurso de Trump, el más largo de la historia con 107 minutos, estuvo marcado por la defensa de sus políticas migratorias y ataques a la comunidad somalí de Mineápolis. El congresista Al Green mostró una pancarta contra el racismo tras la difusión por parte de Trump de un vídeo en el que los Obama aparecían caracterizados como gorilas.

Las congresistas demócratas por Minesota y Míchigan, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, han increpado al presidente estadounidense durante el discurso del estado de la Unión cuando cargaba contra la comunidad de inmigrantes en el país. En el momento más bronco de la comparecencia en el Capitolio de Washington, han acusado a Donald Trump de "matar estadounidenses".

El intercambio ha ocurrido en el tramo del discurso -el más largo de la historia, con 107 minutos de duración- que Trump ha dedicado a jactarse de su política de "mano dura" frente a la inmigración. "El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", declaró, antes de pedir teatralmente a los congresistas que se levantasen si estaban de acuerdo.

Esto ha provocado una ovación en pie de los republicanos, mientras los demócratas protestaban y permanecían sentados. Con un gesto despectivo, Trump señalaba a la bancada rival. "¿Veis a esta gente? Están locos", espetaba.

"¡Estás matando estadounidenses! Alex no era un criminal", gritó entonces Tlaib al mandatario. La congresista se refería así al asesinato de Alex Pretti, estadounidense fallecido a manos de agentes federales el pasado mes de enero mientras participaba en las protestas por las redadas migratorias en Mineápolis.

Se trató de la segunda muerte a manos de agentes federales del ICE de un ciudadano estadounidense, tras los disparos que acabaron con la vida de René Good, una mujer de 37 años también de Mineápolis. Esto ha desatado una crisis política que ha llevado al cierre del Departamento Nacional de Seguridad (DHS).



"Deberían avergonzarse de no ponerse de pie", prosiguió el mandatario ante la reacción de los demócratas. También ha vuelto a cargar contra la comunidad somalí en Mineápolis, a quien ha acusado en varias ocasiones de aprovecharse de Estados Unidos.

Al Green, congresista de Texas, muestra una pancarta que dice 'Las personas negras no son simios', en referencia a un vídeo racista compartido por Trump que caracterizaba a los Obama como gorilas. Kenny Holston/ REUTERS

"Los piratas somalíes que saquearon Minesota nos recuerdan que hay grandes partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma, no la excepción, importando estas culturas a través de la inmigración sin restricciones y las fronteras abiertas", prosiguió.



Esto enfureció a Omar, una de las némesis políticas de Trump por ser ella misma de origen somalí y representar a Minnesota. La congresista lo llamó "mentiroso" y lo acusó también de acabar con la vida de ciudadanos estadounidenses.



Eso no impidió a Trump seguir defendiendo a ultranza sus políticas migratorias. Lejos de la autocrítica, aseguró que el país tiene ahora gracias a él "la frontera más sólida con diferencia" que ha tenido nunca.



"En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación", afirmó.

No ha sido la única salida de tono durante el largo discurso. Cuando el presidente pidió prohibir que los legisladores operen en bolsa con información privilegiada, la bancada respondió con carcajadas irónicas.

"¡Qué tal tú primero!", gritó entonces el congresista demócrata Mark Takano, de California. Tlaib no se quedó atrás: "¡Eres el presidente más corrupto!".

Otro de los momentos más tensos se ha producido al inicio, cuando el congresista Al Green de Texas se ha presentado con una pancarta para mostrar el eslógan 'Las personas negras no son simios'.

Se trata de una referencia al vídeo que Trump compartió en su red social y en el que los Obama aparecían caracterizados como gorilas. Ante las acusaciones de racismo, Trump borró el vídeo y culpó a un subordinado de subirlo.