El triunfalismo de Trump choca con la realidad en EEUU: las 5 grandes falsedades del discurso sobre el estado de la Unión

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciado en la madrugada de este miércoles el tradicional discurso sobre el estado de la Unión. La intervención de este año tiene un claro enfoque electoralista que busca convencer a los votantes de cara a los comicios de medio mandato de noviembre. Ha sido el discurso más largo desde que hay registros.

Durante casi dos horas, ensalzó los logros de su Administración. "Puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación como nadie ha visto jamás", declaró. "Es, de hecho, un giro para la posteridad. No vamos a dar marcha atrás", añadió.

El mensaje no se hizo esperar. "Cuando hablé ante esta cámara hace doce meses, había heredado una nación en crisis, con una economía estancada, una inflación de récord, las fronteras abiertas, niveles de crimen rampantes y caos y guerras por todo el mundo", describió.

"Hoy, nuestras fronteras están aseguradas, nuestro espíritu restaurado, la inflación se ha desplomado, los ingresos crecen muy deprisa y la economía 'ruge' como nunca antes", declaró en un tono triunfalista que traslada la imagen de un Trump capaz de cumplir sus promesas electorales para conseguir que América sea grande otra vez.

En noviembre, se celebran las elecciones de medio mandato y las encuestas vaticinan una victoria demócrata que podría volcar el control de la Cámara de Representantes a su favor. La situación en el Senado no está tan clara, pero el presidente tiene poco tiempo para darle la vuelta a la situación y no podía perder la oportunidad en su intervención de este año.

Los mensajes disfrazan realidades que no se corresponden con el énfasis triunfalista que planteó en el discurso. Los hechos no corroboran al cien por cien lo que dijeron sus palabras. Por ejemplo, declaró que la inflación alcanzaba cifras de récord cuando llegó y que, bajo su mandato, "se ha desplomado".

La inflación

Es cierto que la inflación está en niveles bajos, pero no lo es que hubiera heredado un valor récord. De hecho, el índice más alto (14,8%) se produjo en 1980, bajo la Administración Carter. Durante el mandato de Biden, la inflación bajó de un 9,1% hasta un 3%. Ahora, se sitúa en 2,4% y ha seguido un ritmo de descenso más lento que el de su predecesor.

El empleo

Trump presumió de que Estados Unidos cuenta con más personas empleadas que nunca. Es cierto, como también lo es que la población ha alcanzado su máximo histórico de 342 millones de habitantes. Los datos de porcentaje de población ocupada no son tan optimistas. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, durante el primer año de este segundo mandato, la tasa de ocupación ha pasado de un 62,6% a un 62,5%.

La seguridad

Otro de los aspectos exagerados en el discurso del estado de la Unión es el dato de homicidios. Trump dijo que bajo su mandato se va a alcanzar un mínimo histórico. Esto también es cierto, pero, según información publicada por el FBI, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes ya bajó con Biden del 6,7% al 5%. La curva de descenso continúa durante el mandato de Trump y se estima que en 2025 se ha alcanzado un valor del 4%.

La inmigración

En la cuestión esencial de la inmigración: el presidente declaró que había cerrado las fronteras. Es cierto que la cifra de personas que han cruzado ilegalmente las fronteras del sur es la más baja de los últimos 50 años, aunque no de la historia, como declaró en su intervención. El diario The New York Times publica datos que muestran que la cifra cayó drásticamente en 2024, durante el mandato de Biden, y ha seguido bajando con la nueva Administración.

La paz mundial

Trump repite incansablemente que gracias a su intervención se han evitado o detenido ocho guerras en los 10 meses que lleva en la Casa Blanca. Cita su mediación entre Tailandia y Camboya en el verano de 2025. Lo cierto es que China y Malasia también participaron en las negociaciones de paz y que, a pesar de la llamada 'paz de Trump', los combates prosiguieron en octubre.

El presidente también se atribuye un papel determinante en las negociaciones entre India y Pakistán. En su discurso declaró que, de no ser por él, las dos naciones habrían desencadenado una guerra nuclear y cifró en 35 millones de vidas salvadas gracias a su intervención.

Kósovo y Serbia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, Congo y Ruanda y, "por supuesto, la guerra de Gaza, que continúa, pero a un nivel muy bajo", confesó. Es cierto que el presidente estadounidense se ha ofrecido como mediador en alguno de estos conflictos, aunque su papel no está claro.

En otros, como la guerra de Irán e Israel, no existe constancia de su intervención. En su discurso no se refirió a la guerra de Ucrania. Durante la campaña electoral anunció que acabaría con esa contienda "el primer día" que ocupara su cargo y acaba de comenzar el quinto año de combates.

Las reacciones

Las reacciones a su intervención han sido diversas: como cabía esperar, los republicanos hablan de un discurso potente, centrado en los logros y que refleja un nuevo "liderazgo mundial". Los demócratas destacan las exageraciones y medias verdades, mientras los medios estadounidenses reflejan en su análisis algunos de los hechos contrastados que contradicen las declaraciones del presidente.

Otros medios neutrales hablan del aspecto "teatral" y "triunfalista", más orientado a movilizar a sus bases ante lo que se anticipa como un posible descalabro en las próximas elecciones. El endurecimiento del tono sobre la inmigración y ante una posible intervención en Irán confirmaría estos análisis.