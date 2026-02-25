Una guerra de bolas de nieve en Nueva York acaba en un nuevo conflicto entre el Departamento de Policía y el alcalde Mamdani

Cientos de personas participan en una batalla con bolas de nieve este lunes, en el Washington Square Park en Nueva York. EFE.

La tormenta de nieve que azotó la Costa Este de los Estados Unidos paralizó este lunes la ciudad de Nueva York. Los colegios e institutos cerraron y cientos de miles de ciudadanos se quedaron en casa.

La plataforma Sidetalk convocó una quedada multitudinaria en el parque de la plaza Washington. Hacia las tres de la tarde se habían reunido cerca de medio millar de personas. Lo que comenzó como una 'inocente' guerra de bolas de nieve pudo acabar como un nuevo conflicto político entre el alcalde Zohran Mamdani y la Policía.

El mensaje en las redes invitaba a avisar a los colegas y a sumarse a la concentración prevista en el bajo Manhattan, no muy lejos del MOMA (Museo de Arte Moderno). Hacía diez años que no se veía una nevada semejante en las calles de la ciudad y muchos jóvenes tenían ganas de celebrarlo.

Réplica del Arco del Triunfo parisino en el parque de Washington Square. EFE.

Pero a las cuatro de la tarde hora local, el teléfono de emergencias comenzaba a recibir llamadas de ciudadanos que denunciaban disturbios en el parque provocados por los jóvenes que allí se habían congregado.

Los vecinos enviaron vídeos a las comisarías próximas y las fuerzas del orden decidieron actuar. Al llegar los agentes fueron recibidos con una lluvia de bolas de nieve. Lo que se convocó como un juego aparentemente inocente, derivó en casi una batalla campal, con dos policías heridos leves que fueron trasladados a un hospital.

A gang of youths harass the NYPD and pelt them with snow.



If you look at the crowd you can tell that none of them were alive on 9/11.



They don’t know what the NYPD is willing to sacrifice for the citizens of New York.



Side note: You throw a snowball at police, they should be… pic.twitter.com/jYC33M81K3 — Amiri King (@AmiriKing) February 24, 2026

El mismo lunes, un vídeo mostrando a los agentes atacados a bolazos se difundió por las redes y en pocas horas alcanzó cientos de miles de visualizaciones. Jessica Tisch, máxima autoridad del Departamento de Policía de Nueva York, calificó las acciones como "desgraciadas" y "criminales", asegurando que se iba a proceder a una investigación.

Este martes, Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad, quiso quitar hierro al asunto declarando que se trataba de una simple "batalla de bolas de nieve entre críos" y "nadie debería ser arrestado por estos incidentes". "Las fuerzas de seguridad deben ser tratadas con respeto, como todo el mundo en esta ciudad", añadió y concluyó que sólo él se merecía un bolazo de nieve.

WATCH: New York City Police Officers show up to a massive snowball fight at Washington Square Park and immediately start getting pummeled with snowballs after the blizzard today.

pic.twitter.com/BjEJ7FDl1A — RedWave Press (@RedWavePress) February 23, 2026

La relación entre Trump y Mamdani

Mamdani ganó las elecciones para la alcaldía de Nueva York en noviembre y tomó posesión de su cargo en la medianoche del 1 de enero. Su mandato se ha caracterizado por un enfrentamiento abierto entre él y Donald Trump, a quien ha calificado como "autoritario" y "fascista".

Durante la campaña para la alcaldía, Trump le llamó "comunista" y le tachó de "lo más radical de la extrema izquierda demócrata". Incluso lo amenazó con encarcelarlo si impedía la entrada de los agentes del ICE en la ciudad.

I’ve seen the videos of kids throwing snowballs at NYPD officers in Washington Square Park.



Officers, like all city workers, have been out in a historic blizzard, keeping New Yorkers safe and cars moving.



Treat them with respect. If anyone’s catching a snowball, it’s me. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026

Mamdani, que es el primer alcalde musulmán de Nueva York, pretende blindar la ciudad frente a las acciones contra los inmigrantes y sus enfrentamientos con la Policía fueron patentes durante la campaña. Desde su elección, ha moderado el discurso y mantiene un tono conciliador reconociendo siempre la labor de los agentes.

El presidente Trump ha usado su victoria electoral para impulsar una nueva ley que obligue a la identificación de los votantes. En su discurso sobre el estado de la Unión se refirió a él como "un buen muchacho". Dijo que hablaba mucho con él. "Mala política, pero un tipo agradable", aseguró.