Trump anuncia el envío de un barco hospital a Groenlandia y desconcierta a los daneses: "Aquí ya hay sanidad universal"

El mensaje de Trump coincidió con una emergencia médica real en la zona, aunque el afectado era un marinero estadounidense que fue atendido por recursos daneses.

Las autoridades groenlandesas y danesas han rechazado la oferta, subrayando que no solicitaron ayuda y defendiendo la calidad de su sistema sanitario.

El anuncio ha causado desconcierto en Dinamarca y Groenlandia, donde recuerdan que el territorio ya cuenta con sanidad pública y gratuita para todos sus habitantes.

Donald Trump ha anunciado el envío de un barco hospital estadounidense a Groenlandia para atender supuestos déficits sanitarios en la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su última medida controvertida entorno a Groenlandia, cuya anexión a EEUU ha sido una de sus ambiciones en política exterior más polémicas. Mediante un mensaje en redes sociales, ha anunciado que enviará un "barco hospital" a la isla.

El presidente republicano ha afirmado que "se enviará para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla". Con un escueto y contundente mensaje, como suele ser su estilo, ha pronunciado lo siguiente en su red social Truth Social.

"En colaboración con el fantástico gobernador de Louisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!", ha aseverado.

En todo caso, según los datos de seguimiento marítimo, no hay ningún barco hospital estadounidense en condición de zarpar hacia el territorio de Groenlandia.

En la actualidad, la Marina estadounidense dispone de dos buques hospital, el USNS Comfort y el USNS Mercy, pero ninguno parece en condiciones de desplegarse a corto plazo. Ambos se encontraban el domingo en un astillero de Alabama, sometidos a labores de mantenimiento.

De cualquier modo, esta nueva afirmación sugiere que en Groenlandia existiría un déficit en la atención sanitaria que estaría dejando a pacientes sin asistencia, una idea que se añade a la larga serie de comentarios controvertidos de Trump sobre el territorio autónomo y bajo soberanía danesa.

Este anuncio de Donald Trump ha provocado desconcierto a ambos lados del Atlántico. Coincide con la revelación por parte de Dinamarca de una emergencia médica frente a costas de la isla. Sin embargo, quien necesitaba asistencia era un tripulante de un submarino de Estados Unidos.

El mando ártico danés informó a primera hora del sábado de la evacuación de un marinero estadounidense que requería atención urgente, que fue trasladado al hospital de Nuuk.

La operación se llevó a cabo en aguas territoriales de Groenlandia, a siete millas náuticas de Nuuk, mediante un helicóptero Seahawk de las Fuerzas Armadas danesas desplegado desde el buque de inspección Vædderen.

Después de producirse esta emergencia sanitaria, Trump publicó un mensaje acompañado de lo que parecía ser una imagen generada por inteligencia artificial del buque hospital USNS Mercy navegando hacia el Ártico. No hizo referencia a la evacuación del marinero estadounidense.

A pesar de que el mandatario republicano mantiene la idea de lograr la anexión de la isla de algún modo, su nueva declaración ha causado sorpresa, tanto para el gobierno autónomo groenlandés, como para Dinamarca, en línea con otras declaraciones polémicas sobre este territorio.

Por parte de las autoridades de la isla han respondido que no han solicitado el envío de ninguna nave sanitaria, y el primer ministro dejó claro que no será bienvenida, dado que sus ciudadanos disponen de sanidad pública gratuita. "La respuesta a la oferta de EEUU es un no, gracias".

Además, ha expresado que el sistema sanitario con el que cuentan es "gratuito y universal" para todos los habitantes de la isla ártica, al tratarse de un "pilar fundamental de nuestra sociedad".

En paralelo, ha aprovechado la ocasión para lanzar una indirecta al sistema sanitario de carácter privado que rige en Estados Unidos. "En Groenlandia, todos los ciudadanos tienen garantizada la sanidad pública y gratuita. Así no funciona en EEUU", ha señalado.

Nielsen también ha criticado la posición estadounidense sobre la soberanía de la isla y ha instado a la Casa Blanca a mantener un diálogo formal, en lugar de realizar anuncios en redes sociales sobre asuntos internos:

“Por favor, hablen con nosotros en lugar de hacer declaraciones más o menos aleatorias en las redes. El diálogo y la cooperación requieren respeto por el hecho de que las decisiones sobre nuestro país se toman aquí”.

Es importante recordar que a diferencia de la mayoría de países europeos, Estados Unidos no cuenta con un sistema sanitario público universal. La cobertura médica depende en gran medida de seguros privados, generalmente vinculados al empleo.

A pesar de que existen programas públicos para personas mayores y desempleadas, en la actualidad, millones de estadounidenses carecen de seguro o afrontan elevados costes por consultas, medicamentos y hospitalizaciones.

El acceso a la atención sanitaria, por tanto, está condicionado en buena medida por la capacidad económica de cada paciente, por lo que las autoridades groenlandeses han aprovechado para responder a su mensaje, recordando la situación sanitaria en EEUU.

Por su parte, las autoridades danesas han respondido a este nuevo mensaje de Trump, recordando que "la población groenlandesa recibe la atención sanitaria que necesita".

Así se manifestó el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, quien también manifestó a la radiotelevisión pública DR, que hay que entender los mensajes de Trump como "una nueva normalidad en la política internacional", tratando de no hacer escalar este conflicto.

En un tono más contundente se expresó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien expresó en una publicación en Instagram, su orgullo por vivir en un país con un sistema de "salud público gratuito para todos", entre los que se encuentran los habitantes de la isla de Groenlandia.