El 'zar de la frontera' de EEUU anuncia el fin de la operación migratoria en Minnesota en la que murieron dos ciudadanos

El 'zar de la frontera' de EEUU, Tom Homan, anunció este jueves el fin de la macrooperación migratoria que comenzó en diciembre de 2025 y que se ha saldado con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

En una declaración a los medios, Homan explicó que el presidente Donald Trump, personalmente, ha aprobado su petición para concluir la operación.

"También permaneceré en Minnesota un poco más para supervisar la reducción del personal y asegurar su éxito", dijo Homan durante la conferencia de prensa.

También consideró que el estado es, en menor medida, un "estado santuario", nombre con el que la administración Trump designa a aquellas regiones que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración como el polémico ICE.

Hace una semana, Homan había anunciado la retirada de unos 700 agentes de inmigración y, este jueves, declaró que muchos de los agentes restantes desplegados desde otros estados serían enviados a casa la próxima semana.

El director ejecutivo asociado de Operaciones de Cumplimiento y Deportación de la Casa Blanca, su cargo oficial, consideró entonces que la operación había dejado como legado una coordinación "sin precedentes" con los cuerpos de Policía locales de Minnesota.

