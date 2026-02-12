Un asaltante al Capitolio indultado por Trump, condenado por abuso sexual de menores y exhibicionismo

Varios asaltantes al Capitolio se enfrentan a las fuerzas de seguridad.

Un trabajador de mantenimiento de Florida, que fue indultado por el presidente Donald Trump por su participación en el histórico asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021, fue condenado por múltiples cargos estatales de abuso sexual infantil y exhibicionismo ante menores.

Andrew Paul Johnson, el agitador indultado, trató de sobornar a una de las víctimas con dinero que, según el propio Johnson, recibiría como parte de una supuesta compensación para los acusados del asalto al Congreso de los Estados Unidos (EEUU).

El martes, un jurado del condado de Hernando (Florida) declaró a Andrew Paul Johnson culpable de cinco delitos, entre ellos abuso sexual de un menor de 12 años y de otro menor de 16, además de exhibicionismo de carácter lascivo.

No obstante, Johnson fue absuelto del cargo de enviar material de contenido sexual a otro de los menores involucrados en el caso.

El caso representa el episodio más reciente de un indultado por el asalto al Capitolio que comete nuevos delitos después de recibir el perdón presidencial. Pasados 4 años del asalto al Capitolio, el Congreso de EEUU ratificará a un Trump que prevé indultar a los atacantes Según declaró el fiscal jefe de este distrito de Florida, Walter Forgie, el acusado se enfrenta a la posibilidad de recibir la "cadena perpetua", en referencia al posible castigo que recibirá en una decisión que se dictará en una fecha posterior. Un informe de la Oficina del Sheriff del condado de Hernando, incorporado al procedimiento judicial en Florida, detalló un patrón de abusos que, según la investigación, se habría prolongado durante varios meses. El documento recoge presuntas agresiones sexuales y episodios en los que el acusado se exhibió ante menores de edad. Entre las víctimas, se encuentra un niño de 11 años cuando ocurrieron los hechos, según el atestado policial. El informe de la Oficina del Sheriff indica que Johnson habría tratado de comprar el silencio de una de las víctimas al asegurarle que recibiría 10 millones de dólares de la Administración Trump en concepto de compensación para antiguos acusados del 6 de enero. Según el alegato policial, llegó a prometer que compartiría ese dinero con este menor de edad incluyéndolo en su testamento. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, varios condenados por el asalto al Capitolio y sus partidarios han reclamado reparaciones económicas, si bien no existe confirmación de que el Ejecutivo tenga previsto poner en marcha una medida de ese tipo. "Patriotas" para Trump

Donald Trump, presidente de EEUU, llegó a describir a los asaltantes al Capitolio como "patriotas" y llegó a argumentar que eran personas "pacíficas" que habían sido tratadas injustamente por la justicia por apoyarle. "Son grandes personas", afirmó.

Sin embargo, Johnson es uno de los varios exacusados de asaltar el lugar más sagrado de la democracia norteamericana que vuelve a tener problemas con la Justicia después de lograr el indulto.

La semana pasada, Christopher Moynihan, otro asaltante, se declaró culpable en un tribunal del estado de Nueva York de un delito menor de acoso, tras ser acusado de amenazar de muerte al líder demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries.

Moynihan escribió un mensaje de texto amenazador dirigido al congresista: "No puedo permitir que este terrorista siga vivo". También le habría escrito una velada amenaza: "Lo mataré por el futuro".

Por el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido una valoración respecto a que hayan vuelto a ser condenados dos manifestantes indultados ni tampoco sobre si compensará a los acusados por el asalto al Capitolio, aunque algunos cargos del entorno cercano a Trump respaldaron esta idea.