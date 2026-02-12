Un asaltante al Capitolio indultado por Trump, condenado por abuso sexual de menores y exhibicionismo
Andrew Paul Johnson trató de sobornar a una de las víctimas con dinero que recibiría de la Administración Trump como compensación.
Andrew Paul Johnson, indultado por Donald Trump tras el asalto al Capitolio, ha sido condenado en Florida por abuso sexual infantil y exhibicionismo ante menores.
Johnson intentó sobornar a una de sus víctimas con dinero que supuestamente recibiría como compensación por haber sido acusado del asalto al Congreso de EEUU.
El jurado lo declaró culpable de cinco delitos, entre ellos abuso sexual de menores de 12 y 16 años, aunque fue absuelto de enviar material sexual a otra víctima.
El caso se suma a otros indultados por el asalto al Capitolio que han reincidido en delitos tras recibir el perdón presidencial.
Un trabajador de mantenimiento de Florida, que fue indultado por el presidente Donald Trump por su participación en el histórico asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021, fue condenado por múltiples cargos estatales de abuso sexual infantil y exhibicionismo ante menores.
Andrew Paul Johnson, el agitador indultado, trató de sobornar a una de las víctimas con dinero que, según el propio Johnson, recibiría como parte de una supuesta compensación para los acusados del asalto al Congreso de los Estados Unidos (EEUU).
El martes, un jurado del condado de Hernando (Florida) declaró a Andrew Paul Johnson culpable de cinco delitos, entre ellos abuso sexual de un menor de 12 años y de otro menor de 16, además de exhibicionismo de carácter lascivo.
No obstante, Johnson fue absuelto del cargo de enviar material de contenido sexual a otro de los menores involucrados en el caso.
Donald Trump, presidente de EEUU, llegó a describir a los asaltantes al Capitolio como "patriotas" y llegó a argumentar que eran personas "pacíficas" que habían sido tratadas injustamente por la justicia por apoyarle. "Son grandes personas", afirmó.
Sin embargo, Johnson es uno de los varios exacusados de asaltar el lugar más sagrado de la democracia norteamericana que vuelve a tener problemas con la Justicia después de lograr el indulto.
La semana pasada, Christopher Moynihan, otro asaltante, se declaró culpable en un tribunal del estado de Nueva York de un delito menor de acoso, tras ser acusado de amenazar de muerte al líder demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries.
Moynihan escribió un mensaje de texto amenazador dirigido al congresista: "No puedo permitir que este terrorista siga vivo". También le habría escrito una velada amenaza: "Lo mataré por el futuro".
Por el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido una valoración respecto a que hayan vuelto a ser condenados dos manifestantes indultados ni tampoco sobre si compensará a los acusados por el asalto al Capitolio, aunque algunos cargos del entorno cercano a Trump respaldaron esta idea.