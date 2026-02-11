El jefe del ICE presume de unos "resultados históricos" tras 379.000 arrestos y al menos 37 muertos desde 2025

Lyons afirmó que el ICE opera en el entorno más letal de su historia, con un aumento significativo de amenazas y agresiones contra su personal y sus familias.

Los demócratas han denunciado el uso de tácticas agresivas, acciones ilegales y detenciones de personas sin antecedentes o con estatus legal, así como el impacto sobre menores separados de sus padres.

Durante ese periodo, al menos 37 personas murieron bajo custodia o en operaciones de detención, lo que ha generado críticas de los demócratas y organizaciones de derechos humanos.

El director interino del ICE, Todd Lyons, defendió ante el Congreso los "resultados históricos" de la agencia tras 379.000 arrestos de inmigrantes indocumentados entre enero de 2025 y enero de 2026.

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, ha defendido este martes ante el Congreso de EEUU los "resultados históricos" conseguidos durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, en referencia a los arrestos llevados a cabo por sus agentes a personas inmigrantes sin documentación durante los últimos meses.

Durante su intervención ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el responsable de la protección de las fronteras ha destacado que, desde el 20 de enero de 2025 al 20 de enero de 2026, el ICE realizó un total de 379.000 arrestos. Entre ellos, "más de 7.000 presuntos pandilleros y más de 1.400 presuntos terroristas", ha resaltado.

Desde que existen registros en 2003, ICE ha informado oficialmente de más de 200 muertes de personas bajo su custodia. Sólo en 2025 se estiman al menos 37 víctimas mortales, 32 de ellas bajo arresto y otras cinco durante operaciones de detención.

Los representantes del partido Demócrata han interrogado a Lyons sobre los sucesos que condujeron a la muerte de Renee Good y Alex Pretti, después de que los agentes federales abrieran fuego contra ellos.

Además, han condenado la represión migratoria de la Administración Trump por detener a personas que estaban legalmente en el país o que carecían de antecedentes penales.

También han criticado las tácticas agresivas del ICE alegando que los agentes federales usaban fuerza desproporcionada y llevaban a cabo "acciones ilegales".

Lejos de la autocrítica, Lyons ha advertido de que "esto es solo el principio": "El ICE mantiene su compromiso con el principio de que quienes ingresan ilegalmente en nuestro país deben rendir cuentas", ha añadido.

A pesar del rechazo provocado por la intervención de ICE en Minnesota, su director interino ha asegurado que la agencia opera en el "entorno operativo más letal en su historia". "Cualquiera que piense que puede intimidarnos va a fracasar", ha advertido Lyons.

El jefe interino ha asegurado a los miembros de la comisión que la actividad de su unidad se produjo "en el entorno operativo más letal de la historia del ICE". Además, ha señalado que en el último año las amenazas de muerte contra su personal crecieron un 8.000%, mientras que las agresiones se dispararon un 1.400%.

Agentes de ICE en una redada en Mineápolis. Europa Press

Según Lyons las familias del personal de ICE se han sentido inseguras en sus hogares. "Lo sé de primera mano porque mi propia familia fue blanco de ataques", ha asegurado.

Eric Swalwell, representante demócrata por California, ha cuestionado a Lyons, exigiéndole que pidiera perdón a las víctimas de los tiroteos en Mineápolis por haberlos relacionado con el terrorismo doméstico.