El Gobierno de Trump arranca la gran bandera arcoíris del monumento de Stonewall, cuna del movimiento LGTBI

Protesta ante el monumento nacional Stonewall tras la retirada de la bandera arcoíris este martes. Reuters

El Gobierno de Donald Trump retiró el martes la gran bandera arcoíris del Orgullo que ondeaba sobre el monumento nacional Stonewall en Nueva York, el lugar de nacimiento del movimiento por los derechos LGTBI no solo de EEUU sino a nivel mundial.

El alcalde demócrata Zohran Mamdani reaccionó a este nuevo ataque al colectivo por parte de la Administración Trump calificándolo como un "acto de supresión".

El Servicio de Parques Nacionales, la agencia federal que supervisa los monumentos nacionales del país, explicó que la bandera fue retirada en aplicación de una guía emitida en 2023, que establece que los mástiles administrados por el Gobierno no constituyen un foro para la libre expresión pública.

Según esta normativa se pueden ondear banderas, además de la estadounidense, que expresen el sentir oficial del Gobierno Federal.

El lugar fue designado monumento nacional de Estados Unidos en 2016 por el entonces presidente Barack Obama.

La agenda antiLGTBI de Trump

Trump y otros políticos republicanos han centrado parte de su agenda en la restricción de los derechos LGTBI, especialmente los de las personas transgénero.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha firmado una orden ejecutiva que establece que el Gobierno de EEUU solo reconoce dos sexos, masculino y femenino, y obliga a usar el término “sexo” en lugar de “género” en las políticas y documentos federales.

Esta orden obliga también a eliminar referencias a la llamada “ideología de género” y a retirar menciones a identidades trans, no binarias o queer de materiales oficiales, lo que en la práctica reduce el reconocimiento a algo más cercano a “LGB” (orientación sexual) y borra las identidades trans y no binarias.

También ha impulsado medidas para vetar a personas trans en el Ejército, restringir el acceso a documentación con marcador de género distinto al asignado al nacer y recortar programas federales de diversidad, equidad e inclusión.

Stonewall, un símbolo LGTBI

El asta de la bandera y el monumento se levantan en el Parque Christopher para conmemorar el levantamiento de decenas de neoyorquinos gays, lesbianas y transgénero que se amotinaron y protestaron en respuesta a una redada policial nocturna en el Stonewall Inn en 1969.

La redada policial de aquella noche del 28 de junio, una práctica habitual de las fuerzas del orden en bares frecuentados por personas LGTBI, terminó desencadenando enfrentamientos cuando clientes y vecinos del barrio se negaron a seguir soportando los abusos y humillaciones.

Durante varias noches, lesbianas, gays, personas trans, drag queens y jóvenes sin hogar se organizaron en las calles para resistir a la Policía y expresar su hartazgo ante la persecución sistemática.

Stonewall se considera un punto de inflexión en la historia del movimiento LGTBI porque, a partir de esos disturbios, surgieron nuevas organizaciones activistas que apostaban por la visibilidad pública y la lucha abierta por los derechos civiles.

Un año después, en junio de 1970, se celebraron marchas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles para conmemorar los disturbios, dando origen a las primeras manifestaciones del Orgullo que con el tiempo se expandieron por todo el mundo.

Desde entonces, Stonewall se recuerda como el símbolo del momento en que una comunidad históricamente marginada dijo basta y convirtió la rabia en un movimiento político global.