Trump asegura que Putin ha accedido a no atacar Kiev y otras ciudades de Ucrania durante la ola de frío de esta semana

Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Evelyn Hockstein Reuters

Donald Trump aseguró este jueves durante la reunión semanal del Gabinete que había pedido "personalmente" a Vladímir Putin que no ordenara ningún ataque sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania durante la ola de frío de esta semana, y que "él aceptó hacerlo". "Fue muy agradable. Mucha gente dijo: 'No desperdicies la llamada, no vas a conseguirla'. Y lo hizo", apuntó Trump, que celebró la predisposición del presidente ruso.

