Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela después de dos meses cerrado tras una conversación con Delcy

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves que planea reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras mantener una conversación con la presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez.

El republicano cerró el espacio aéreo el pasado 29 de noviembre, más de un mes antes de la operación que se saldó con la captura de Nicoás Maduro. Sin embargo, las compañías aéreas ya habían suspendido sus operaciones una semana antes, siguiendo el consejo de las fuerzas aéreas estadounidenses, por la escalada militar en la zona.

Trump afirmó que le había dado "instrucciones a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela".

El mandatario estadounidense también aseguró este jueves que importantes compañías petroleras estadounidenses están viajando al país sudamericano para explorar proyectos.

