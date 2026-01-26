Los Panteras Negras renacen en plena revuelta contra el ICE en Minnesota: "Se protegerá al pueblo con rifles"

Su objetivo principal es abolir el ICE y exigir responsabilidades al gobierno de Trump, haciendo frente a la brutalidad policial con presencia y autodefensa armada.

Los nuevos Panteras Negras realizan acciones solidarias, como repartir alimentos y productos de higiene a los más necesitados, financiados por donaciones y aportes de sus propios miembros.

El grupo, liderado por Paul Birdsong, se presenta armado y afirma estar autorizado legalmente para portar armas como respuesta a la violencia policial y migratoria.

El resurgimiento de los Panteras Negras en Filadelfia coincide con las protestas por la violencia policial y las acciones del ICE en Minnesota.

Cuando se cumplen más de 20 días de la muerte a tiros de Renee Good, la mujer abatida por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis (Minnesota), las protestas en la ciudad no cesan. Y los disparos no quedaron ahí. Durante las manifestaciones del pasado viernes, los policías fronterizos también dispararon mortalmente a Alex Pretti, el médico de 37 años abatido por grabar las redadas.

La región está sumergida en una espiral de violencia. Lejos de diluirse, los altercados han propiciado el resurgimiento de un legendario grupo originario de la época de la guerra de Vietnam.

Estos son los Panteras Negras, el movimiento que en los años 60 luchaba contra el racismo y la discriminación racial en Estados Unidos. Ahora, regresa con un lavado de cara. El Partido Pantera Negra para la Autodefensa -como se hace llamar ahora- gana visibilidad en las principales arterias de la ciudad de Filadelfia.

Y todo ello debido al incremento de agentes de inmigración presentes en las calles y bajo las directrices del huésped de la Casa Blanca, Donald Trump. "Si el ICE cree que puede venir y brutalizar al pueblo mientras las panteras negras estamos aquí, vengan y averígüenlo. Hay que proteger al pueblo con rifles de asalto y escopetas, hay que enfrentarlos con su misma fuerza, ¡todo el poder para el pueblo!", declaró un miembro de los Black Panther.

Equipados con armas

El grupo afirma, según recoge The Philadelphia Inquirer, ser un resurgimiento de aquellos panteras de los 60, que estos nuevos integrantes han sido entrenados por miembros supervivientes del partido original. Muchos de ellos se dejaron ver el pasado jueves frente al Ayuntamiento de Filadelfia, portando armas en señal de protesta contra los agentes del ICE.

Los panthers sostienen estar legalmente autorizados a portar armas de fuego y aparecen como "respuesta a la violencia" de la Administración Trump.

Varios miembros de los Panteras Negras caminan armados. A la derecha, su líder, Paul Birdsong. X

El líder de los panteras es Paul Birdsong, un hombre de 39 años del oeste de Filadelfia. Birdsong asegura haber distribuido de forma semanal y gratuita alimentos entre los más necesitados en distintos barrios del estado durante años.

El cabecilla de los Panteras Negras acudió, en compañía de sus camaradas, a la protesta masiva de Filadelfia convocada al día siguiente de la muerte de Good, de 37 años, convocada el 8 de enero. "Eso no habría pasado si hubiéramos estado allí", comentó Birdsong. "Ni una sola persona habría sido tocada", agregó. Su principal objetivo es ver abolido el ICE y que el gabinete de Trump "rinda cuentas".

Acciones solidarias

El resurgimiento del grupo parte de la muerte de George Floyd a manos de la Policía en 2020. Birdsong explicó que fue reclutado por los panteras después de este suceso que conmocionó al país y al mundo entero.

El líder de los Black Panther afirma que en la zona de Filadelfia hay al menos un centenar de sus miembros. Un grupo de personas con el que realizan un programa de alimentación gratuito para los más necesitados.

El líder de los Panteras Negras, Paul Birdsong. Instagram

El pasado viernes por la noche, Birdsong y otros miembros del Partido Pantera Negra para la Autodefensa instalaron una despensa de alimentos temporal a las puertas de la Iglesia del Defensor, situada al norte de la ciudad. Pusieron a disposición de la gente fruta de todo tipo como plátanos, uvas o manzanas. Y no se olvidaron de proporcionar productos para la higiene o conservas.

Birdsong indicó que el dinero para comprar la comida proviene de los propios cheques de pago de los miembros, así como de donaciones de personas de la comunidad. "Es de gran ayuda", dijo Dawn Henkins, de 60 años, un hombre que reside cerca de la zona. Este ciudadano apostilló que este tipo de iniciativas son "especialmente útiles" para las personas mayores que viven sin ingresos fijos.

Orígenes de los 'panteras'

El Partido Pantera Negra original fue fundado por Bobby Seale y Huey P. Newton en Oakland, California, allá por el 1966 y permaneció en activo a nivel nacional hasta principios de la década de 1980.

Los fines del grupo eran "luchar contra la brutalidad policial" y "promover cambios sociales", entre los que destacan la reforma penitenciaria y el acceso a servicios básicos como la educación o la atención médica, tal y como detalla el Museo Nacional estadounidense de Historia y Cultura Afroamericana.

Los Panteras Negras, organización violenta y terrorista, vuelven de nuevo.

Aquí encabezan las protestas violentas en EEUU. pic.twitter.com/VOk7VDKEmP — Víctor Sanchez Fortun (@Motard8559) June 12, 2020

El exdirector del FBI John Edgar Hoover se convirtió en el verdugo de los Panteras Negras. El exmando de investigación criminal puso en el punto de mira al grupo con el objetivo de "desacreditar, perturbar y destruir" su movimiento, según acredita un documento de la Biblioteca de la Universidad de Berkeley (California).

Tanto fue el hostigamiento que sufrieron los panteras que dos de sus miembros, Fred Hampton y Mark Clark, fueron asesinados a tiros en una redada policial. Posteriormente, se reveló que el dispositivo había sido coordinado por el FBI.

Uso de armas

Birdsong, el líder pantera, porta una MP5, uno de los subfusiles más utilizados en el mundo. Hay cierta controversia en las imágenes de los Panteras Negras, que es un movimiento pacifista, en las que aparecen utilizando armas.

Sin embargo, atendiendo a la legislación vigente del estado, en Filadelfia se permite la posesión de un arma, siempre y cuando se tenga una licencia que lo acredite.

"Nos sentimos seguros", sostuvo Birdsong en alusión a llevar armas encima. "Aquí no hay policías ni narcotraficantes que nos hagan nada", añadió.