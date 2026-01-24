Trump redobla sus amenazas contra Canadá: dice que le impondrá un arancel del 100 % si firma un acuerdo con China

El presidente de EEUU, Donald Trump, a bordo del Air Force One, atendiendo a la prensa. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que "Canadá existe gracias a Estados Unidos".

Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.

Canadá confía en China

Durante una reciente visita a China, el líder canadiense calificó a la superpotencia asiática de "socio confiable y predecible" y en Davos, alentó a los líderes europeos a buscar inversiones de la segunda economía más grande del mundo.

Las tensiones entre Estados Unidos y su vecino del norte han aumentado en los últimos días. El jueves Trump retiró la invitación a Canadá para unirse a su iniciativa, la Junta de la Paz, destinada a resolver conflictos globales.

Este cambio de postura se produjo tras el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial, donde criticó abiertamente a las naciones poderosas que utilizan la integración económica como arma y los aranceles como palanca.