El presidente de EEUU, Donald Trump, a bordo del Air Force One, atendiendo a la prensa.

El presidente de EEUU, Donald Trump, a bordo del Air Force One, atendiendo a la prensa. Reuters

EEUU

Trump redobla sus amenazas contra Canadá: dice que le impondrá un arancel del 100 % si firma un acuerdo con China

El mandatario estadounidense ha declarado que la superpotencia asiática "se tragará por completo" a su vecino del norte.

Más información: La Administración Trump se plantea asfixiar a Cuba mediante un bloqueo naval a sus importaciones de petróleo

Nerea Vizoso | Agencias
Publicada
Actualizada

Las claves
nuevo Generado con IA

Donald Trump amenaza con imponer un arancel del 100% a los productos canadienses si Canadá firma un acuerdo comercial con China.

Trump acusa a Canadá de querer convertirse en un punto de entrada para bienes chinos hacia Estados Unidos y advierte sobre el impacto negativo en la economía y sociedad canadiense.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, defiende la autonomía de su país y señala que Canadá puede ser ejemplo frente a tendencias autocráticas.

Las tensiones entre ambos países aumentan tras la retirada de la invitación a Canadá para unirse a la Junta de la Paz y las declaraciones de Carney en el Foro de Davos sobre el uso de aranceles como arma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que "Canadá existe gracias a Estados Unidos".

Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.

Canadá confía en China

Durante una reciente visita a China, el líder canadiense calificó a la superpotencia asiática de "socio confiable y predecible" y en Davos, alentó a los líderes europeos a buscar inversiones de la segunda economía más grande del mundo.

Las tensiones entre Estados Unidos y su vecino del norte han aumentado en los últimos días. El jueves Trump retiró la invitación a Canadá para unirse a su iniciativa, la Junta de la Paz, destinada a resolver conflictos globales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante una conferencia de prensa antes de un foro de planificación del gabinete en la Ciudadela de Quebec.

Este cambio de postura se produjo tras el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial, donde criticó abiertamente a las naciones poderosas que utilizan la integración económica como arma y los aranceles como palanca.