Trump dice que EEUU ya tiene "más de 50 millones" de barriles de petróleo de Venezuela: "Ganaremos muchísimo dinero"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump asegura que EE.UU. ha trasladado más de 50 millones de barriles de petróleo desde Venezuela y que llegarán muchos más. El acuerdo petrolero ha sido posible tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos por la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo. Trump destaca el liderazgo de Delcy Rodríguez y afirma que tanto EE.UU. como Venezuela se beneficiarán económicamente del acuerdo, con la promesa de precios de gasolina más bajos. El mandatario estadounidense atribuye la bajada de precios del petróleo y otros productos a este acuerdo y anticipa que EE.UU. comenzará pronto a perforar más pozos petroleros.

"Más de 50 millones de barriles". Esta es la cantidad de petróleo que EEUU ya ha trasladado a su territorio desde Venezuela, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dejado claro que llegarán "muchos más".

Todo ello gracias, ha dicho, al "fuerte liderazgo" de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez. "Venezuela va a ser muy rica y ella ha hecho muy buen trabajo", ha subrayado.

"Estamos trasladando a Estados Unidos millones de barriles de petróleo en estos momentos (...) Más de 50 millones de barriles de petróleo ya se han trasladado o se están trasladando a Estados Unidos, y hay muchos más por venir", ha afirmado el republicano esta madrugada en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One.

Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha dado luz verde en primera votación a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos exigida y pactada con la Administración Trump.

Se trata de una de las iniciativas de Delcy Rodríguez, en medio del acuerdo de suministro de petróleo de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington este mes tras la captura de Maduro.

"Ganaremos mucho dinero"

Trump también ha anunciado que "vamos a empezar a perforar muy pronto", presumiendo de que Estados Unidos tiene "las empresas más grandes del mundo" para hacer.

"Todas están negociando en este momento y nosotros representamos a la nación, que está muy emocionada por ello, porque somos muy buenos en esto y van a ganar más dinero que nunca, pero nosotros también ganaremos muchísimo dinero", ha subrayado.

El inquilino de la Casa Blanca ha celebrado que esto será beneficioso para el país norteamericano, que "va a hacer ganar mucho dinero a Venezuela", además de abaratar el precio del crudo.

Baja la gasolina

"Nosotros hemos bajado los precios del petróleo en muchos casos a 2,30 dólares el galón y, en

numerosos casos, (...) por debajo de los 2 dólares", ha señalado respecto a las cifras de "4,50 dólares, 5 dólares, 3,90 dólares" por galón, según ha indicado, anteriores.

Trump ha sacado pecho de que "los precios están bajando muy rápidamente, incluidos los alimentos, prácticamente todo" en Estados Unidos, y todo ello sin haber sido refinado todo el petróleo venezolano.

También ha defendido que "heredé unos precios muy altos" de la anterior Administración dirigida por el demócrata Joe Biden.

"Ellos los causaron. Heredé unos precios muy altos y hemos hecho un gran trabajo. Los precios han bajado mucho y yo diría que liderados por la energía. Ahora mismo estamos perforando más petróleo que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país, y si a eso le sumas Venezuela, es una parte tremenda del mercado", ha destacado.

"Nuestro país se hará más rico y eso significa que nuestros impuestos bajarán", ha zanjado.

Alabanzas a Delcy

El mandatario estadounidense ha puesto así la cuestión económica en primer plano al ser preguntado por lo que le hará defender unas elecciones en Venezuela, a cuyos líderes "quiero ver cómo lo hacen".

"En primer lugar, tenemos que recaudar mucho dinero. Tenemos que recuperarlo ahora mismo", ha afirmado, antes de lamentar que los venezolanos "no viven bien debido a (...) años de socialismo y peor que el socialismo".

Así, ha defendido que "Venezuela va a ser muy rica" gracias a la exportación de petróleo a Estados Unidos. "Si eso continúa, incluso con nosotros llevándonos una parte muy justa, Venezuela estará mucho mejor que nunca", ha reiterado.

Por otra parte, ha destacado que Delcy Rodríguez "ha hecho muy buen trabajo". Además, al ser preguntado sobre su "inclinación" a "mantenerla" al frente del país latinoamericano, el presidente Trump ha aplaudido su "muy fuerte liderazgo".

"También he hablado hoy con María (Corina Machado, la líder opositora venezolana), a quien aprecio mucho. Pero tengo que decir que Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora", ha reiterado desde el avión presidencial a su regreso desde Davos, Suiza, donde ha participado en el Foro Económico Mundial.