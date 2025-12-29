Dos helicópteros chocan en el aire cerca del aeropuerto de Hammonton, en Nueva Jersey (EEUU): un muerto y un herido

Imagen de uno de los dos helicópteros siniestrados este domingo en EEUU. Redes sociales

Las claves nuevo Generado con IA Dos helicópteros colisionaron en el aire cerca del aeropuerto municipal de Hammonton, Nueva Jersey. En el accidente, uno de los pilotos murió en el lugar y el otro resultó gravemente herido y fue hospitalizado. La colisión involucró un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C; ambos solo llevaban al piloto a bordo. Este es el segundo accidente aéreo de este tipo en Estados Unidos en 2025, tras uno ocurrido en enero cerca de Washington.

Una persona ha muerto y otra resultó gravemente herida este domingo tras la colisión en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, según informaron los medios locales.



El accidente ocurrió poco después de las 11:00 hora local. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.



Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto. Uno de ellos falleció en el lugar del siniestro, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano.

🚨BREAKING🚨:ONE DEAD, ONE CRITICAL AFTER HELICOPTER CRASH IN NEW JERSEY 🚁



Two helicopters collided near Basin Road in Hammonton, New Jersey. One person was killed and another is in critical condition. FAA and NTSB have been notified and will investigate the cause, police say. pic.twitter.com/X4z8Q6ms9z — The_Independent (@TheIndeWire) December 29, 2025





Este es el segundo accidente aéreo de este tipo, entre dos aeronaves tripuladas, que sucede en EEUU este año.



El 29 de enero, un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle (vuelo 5342) chocó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Reagan National en Washington, con 67 muertos entre los 64 ocupantes del avión y los 3 del helicóptero.