El espíritu navideño de Trump: evitará que un Santa Claus "malo" entre en EEUU y discute con una niña por el carbón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron las llamadas telefónicas de seguimiento de Santa Claus del NORAD, en Nochebuena, desde el club Mar-a-lago en Palm Beach, Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles a un niño que se encargaría de que un Santa Claus "malo" no se infiltre en el país, durante la tradicional llamada de Nochebuena en la que los menores pueden rastrear el recorrido de Santa Claus.

El mandatario y la primera dama, Melania Trump, participaron desde su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida, en el centro de llamadas que organiza cada año el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad), donde los niños pueden hacer preguntas sobre Santa.

"Monitoreamos a Santa en todo el mundo porque queremos asegurarnos de que sea bueno. Santa es una buena persona. Queremos asegurarnos de que no sea un infiltrado, de que no se infiltre en nuestro país un Santa malo", explicó Trump al primer niño, que llamó desde Oklahoma.

President Trump answers questions from children and parents during NORAD’s Santa Tracker calls.



QUESTION: “How come Santa has a tracker on him?”



TRUMP: “Well we track Santa all over the world. We want to make sure Santa is being good. Santa is a very good person. We want to… pic.twitter.com/EegmQWEq0V — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

El mandatario republicano, que ha aplicado una política migratoria de mano dura, agregó que ama Oklahoma porque ganó allí las elecciones y le pidió que "nunca" se vaya de ese estado.

Trump preguntó a otra niña qué regalo desea para Navidad y esta respondió que no quiere carbón, ante lo que el presidente, defensor de los combustibles fósiles, bromeó con que el carbón es "limpio y hermoso".

🚨TRUMP: What would you like Santa to bring?"



KID: "Not coal!"



TRUMP: "Coal is clean and beautiful"



Trump should be barred from speaking to children. pic.twitter.com/YU0Q8cGFaJ — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 24, 2025

A otro niño de Pensilvania, estado donde Trump también se impuso a la candidata demócrata, Kamala Harris, el presidente le dijo entre risas: "Espero que tu madre votara de forma correcta".

A otro menor le dijo que seguramente tiene un "alto coeficiente intelectual" y aseguró que el país necesita a más personas así.

El presidente y la primera dama estaban sentados en sillones dorados a ambos lados de un árbol de Navidad y respondieron las llamadas a teléfonos fijos.

Durante la tarde, el Norad fue informando a Trump del recorrido de Santa Claus, que pasó por la República Checa, Suecia y Dinamarca, datos que el mandatario transmitía a los pequeños.

Esta tradición nació hace 70 años, en 1955, cuando los grandes almacenes Sears publicaron un anuncio en un periódico de Colorado invitando a los niños a llamar a Santa Claus, pero por error el anuncio incluía el número telefónico del coronel Harry Shoup, del Comando de Defensa Aérea Continental (Conad), predecesor del Norad.

Aquellas Navidades, Shoup recibió cientos de llamadas de niños y decidió que era necesario crear un centro de voluntarios para ayudar a los más pequeños a conocer mejor el viaje de Santa Claus.