El espíritu navideño de Trump: evitará que un Santa Claus "malo" entre en EEUU y discute con una niña por el carbón
El presidente y la primera dama atendieron la tradicional llamada de Nochebuena de menores para rastrear el recorrido de Papa Noel.
Donald Trump prometió a un niño que evitaría que un Santa Claus "malo" entrara en Estados Unidos durante la tradicional llamada de Nochebuena.
El presidente y Melania Trump participaron en el centro de llamadas del Norad, respondiendo preguntas de niños sobre el recorrido de Santa Claus.
Trump bromeó con una niña sobre el carbón como regalo, defendiendo que es "limpio y hermoso", y comentó entre risas sobre la votación de la madre de otro niño.
La tradición de seguir el viaje de Santa Claus por teléfono comenzó en 1955 tras un error en un anuncio de los almacenes Sears.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles a un niño que se encargaría de que un Santa Claus "malo" no se infiltre en el país, durante la tradicional llamada de Nochebuena en la que los menores pueden rastrear el recorrido de Santa Claus.
El mandatario y la primera dama, Melania Trump, participaron desde su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida, en el centro de llamadas que organiza cada año el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad), donde los niños pueden hacer preguntas sobre Santa.
"Monitoreamos a Santa en todo el mundo porque queremos asegurarnos de que sea bueno. Santa es una buena persona. Queremos asegurarnos de que no sea un infiltrado, de que no se infiltre en nuestro país un Santa malo", explicó Trump al primer niño, que llamó desde Oklahoma.
El mandatario republicano, que ha aplicado una política migratoria de mano dura, agregó que ama Oklahoma porque ganó allí las elecciones y le pidió que "nunca" se vaya de ese estado.
Trump preguntó a otra niña qué regalo desea para Navidad y esta respondió que no quiere carbón, ante lo que el presidente, defensor de los combustibles fósiles, bromeó con que el carbón es "limpio y hermoso".
A otro niño de Pensilvania, estado donde Trump también se impuso a la candidata demócrata, Kamala Harris, el presidente le dijo entre risas: "Espero que tu madre votara de forma correcta".
A otro menor le dijo que seguramente tiene un "alto coeficiente intelectual" y aseguró que el país necesita a más personas así.
El presidente y la primera dama estaban sentados en sillones dorados a ambos lados de un árbol de Navidad y respondieron las llamadas a teléfonos fijos.
Durante la tarde, el Norad fue informando a Trump del recorrido de Santa Claus, que pasó por la República Checa, Suecia y Dinamarca, datos que el mandatario transmitía a los pequeños.
Esta tradición nació hace 70 años, en 1955, cuando los grandes almacenes Sears publicaron un anuncio en un periódico de Colorado invitando a los niños a llamar a Santa Claus, pero por error el anuncio incluía el número telefónico del coronel Harry Shoup, del Comando de Defensa Aérea Continental (Conad), predecesor del Norad.
Aquellas Navidades, Shoup recibió cientos de llamadas de niños y decidió que era necesario crear un centro de voluntarios para ayudar a los más pequeños a conocer mejor el viaje de Santa Claus.