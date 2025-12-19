La Policía de EEUU halla sin vida al autor del tiroteo en la Universidad de Brown que mató a dos estudiantes

Claudio Neves Valente en una imagen de unas cámaras de seguridad difundida por las autoridades. Reuters

La Policía de Estados Unidos identificó este jueves a un ciudadano portugués de 48 años como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown. Tras cinco días de búsqueda, los agentes hallaron al supuesto autor del ataque con una herida de bala que consideran que fue autoinfligida.

El sospechoso, identificado como Claudio Neves Valente, de nacionalidad portuguesa y antiguo estudiante del centro educativo, fue encontrado muerto en una bodega del estado de New Hampshire, según informó la Policía estatal durante una conferencia de prensa.

Tras el anuncio, el alcalde de Providence, Brett Smiley, afirmó ante la prensa que "esta noche nuestros vecinos de Providence podrán respirar un poco más tranquilos".

Un coche de policía pasa junto a una cinta policial tendida en la calle tras un tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence. Reuters

Las autoridades indicaron que rastrearon al sospechoso hasta una agencia de alquiler de automóviles en Massachusetts y posteriormente hasta el almacén en New Hampshire, donde fue localizado sin vida junto a una cartera y dos armas de fuego. El jefe de Policía de Providence señaló que la principal hipótesis es que Neves actuó en solitario.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía, Neves es sospechoso de haber sido el autor del ataque con una pistola de 9 mm que causó la muerte de dos estudiantes, Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de origen uzbeko-estadounidense. En el suceso otras nueve personas resultaron heridas.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, señaló que el sospechoso estuvo matriculado en la institución entre 2000 y 2001 como estudiante de posgrado en Física. "Es lógico suponer que este hombre, cuando era estudiante, pasó mucho tiempo en el edificio donde ocurrió el tiroteo", afirmó.

Los investigadores creen que Neves es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Nuno F.G. Loureiro, dos días después en su casa de Brookline, a casi 80 kilómetros de distancia, según la fiscal de Massachusetts, Leah B. Foley.

Neves y Loureiro cursaron el mismo programa académico en una universidad portuguesa entre 1995 y 2000, según Foley. El mismo año de la graduación del profesor, el autor del tiroteo fue despedido de su puesto en la Universidad de Lisboa, según los archivos del entonces rector del centro.

A pesar de esas conexiones, los investigadores han reconocido que la motivación de los asesinatos todavía no ha podido ser descifrada. "No tenemos ni idea de por qué ahora, por qué Brown, por qué esos estudiantes o por qué esa clase", detalló la fiscal general de Rhode Island en otra rueda de prensa.