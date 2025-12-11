Una jueza de EEUU ordena liberar de la custodia del ICE a Kilmar Abrego, el deportado por error a la megacárcel de Bukele

Kilmar Abrego toma de la mano a su esposa Jennifer Vásquez antes de entregarse el pasado agosto a los agentes de la ICE en Baltimore. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Una jueza federal de Maryland ordenó la liberación inmediata de Kilmar Abrego García de la custodia del ICE, alegando que su detención fue "sin autoridad legal". Abrego, residente en Maryland, fue deportado erróneamente en marzo a la megacárcel CECOT en El Salvador, pese a que un juez estadounidense había prohibido su expulsión. El Gobierno de EE.UU. ha intentado deportar a Abrego a Uganda o Costa Rica, vinculando la oferta a una declaración de culpabilidad por tráfico de personas, cargos que él y su familia niegan. Aunque será liberado del ICE, Abrego sigue bajo libertad provisional y enfrenta un juicio por tráfico de personas en Tennessee.

Una jueza ordenó este jueves liberar de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado en marzo a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador "por error".

La jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis decretó que Abrego fuese liberado "inmediatamente" y aseguró que su detención se produjo "sin autoridad legal".

La orden de la jueza significa que a Abrego se le permitirá, al menos temporalmente, regresar a su hogar en Maryland a pesar de las reiteradas declaraciones de los funcionarios de la Administración Trump de que nunca volvería a ser libre en Estados Unidos.

El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en la prisión de máxima seguridad CECOT a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.

Tras una ardua batalla legal con la Administración Trump, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales gracias a la misma jueza que este jueves ordenó su liberación.

Actualmente permanece bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el Gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.

El pasado agosto la misma jueza detuvo su deportación a Uganda tras ser detenido por agentes del ICE después de entregarse en una instalación en Baltimore. Abrego había recuperado su libertad apenas tres días antes tras más de cinco meses de detención.

Sobre Abrego pesaba una orden de deportación a Uganda después de haber rechazado una oferta de ser enviado a Costa Rica a cambio de declararse culpable de cargos de tráfico de personas.

La jueza es también la misma que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador, tras ser deportado allí por error.

Aunque la Administración Trump admitió que la deportación de Ábrego fue un "error administrativo", las autoridades lo han acusado repetidamente de estar afiliado a la pandilla MS-13, una acusación que tanto él como su familia niegan rotundamente.

Funcionarios estadounidenses han ofrecido deportarlo a Costa Rica si se declara culpable de los cargos de tráfico de personas, según sus abogados.

En caso de no hacerlo, Abrego sería deportado a Uganda, un país "mucho más peligroso", denuncia su defensa.

Aunque sea liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas